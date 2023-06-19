Петраков одержал вторую победу подряд у руля Армении - ВИДЕО

Армения Александра Петракова одержала вторую победу подряд. На этот раз в рамках 3-го тура квалификации на Евро, команда обыграла Латвию 2:1.

Вперед команда вышла благодаря голу с пенальти на 90+1. Забил Тигран Баргесян.

Напомним, что туром ранее Армения обыграла Уэльс (4:2).

Теперь Армения занимает 2-е место в группе, имея матч в запасе, относительно Уэльса. Хорватия после 2-х поединков идет 4-ой, Турция - первая.