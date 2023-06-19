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Петраков одержал вторую победу подряд у руля Армении - ВИДЕО
На этот раз обыграли Латвию
Фото: Football Federation of Armenia / Автор неизвестен
Армения Александра Петракова одержала вторую победу подряд. На этот раз в рамках 3-го тура квалификации на Евро, команда обыграла Латвию 2:1.
Вперед команда вышла благодаря голу с пенальти на 90+1. Забил Тигран Баргесян.
Напомним, что туром ранее Армения обыграла Уэльс (4:2).
Теперь Армения занимает 2-е место в группе, имея матч в запасе, относительно Уэльса. Хорватия после 2-х поединков идет 4-ой, Турция - первая.
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