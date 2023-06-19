Отбор на Евро-2024. Франция еле дожала греков, Гибралтар продержался тайм в Дублине

Франция ожидаемо идет без поражений в своей группе. Греция старалась, но не остановила фаворита.

План Эллинов работал только в первом тайме; на этом отрезке французы бегали почти без моментов. Мбаппе много брал на себя, но его встречали по 3-4 оппонента; включения Тео Эрнандеса не работали, Гризманну не хватало места между линиями - греки располагались слишком глубоко.

Побочным эффектом такой тактики стал абсолютный штиль у ворот Меньяна, но, кажется, Грецию устраивали 0:0.

Почему же они их не удержали? Главный антигерой - защитник "Штутгарта" Мавропанос.

На 49-й минуте он шипами бутс въехал в голову Гризманну в своей штрафной. Матеу Лаос по известной только ему причине не удалил грека, но пенальти таки назначил - и Мбаппе со второй попытки его реализовал. Первую, кстати, Килиан провалил, но Мавропанос до удара забежал в штрафную, и ВАР это увидел.

40 - Kylian Mbappé has scored his 40th goal for France, becoming the fifth player to reach this mark but the first one to do so before his 30 years old (24 years, 5 months and 30 days). Rocket. pic.twitter.com/WALEGUZrcu — OptaJean (@OptaJean) June 19, 2023

Думаете, на этом защитник остановился? Еще нет! На 69-й минуте он проиграл длинный забег Коло Муани и, как следствие, пошел на фол последней надежды перед штрафной.

В большинстве французы задышали гораздо легче, и мяч постоянно крутился возле ворот Влаходимоса. Почему не забили еще? Не было последнего паса. Это с Левандовским у Дембеле работает связка, а с Жиру - нет.

В таблице после победы Франция имеет 12 очков - это максимум. У Греции - 6 баллов и пока 2-е место.

4-й тур отбора на Евро. Сен-Дени. "Стад де Франс"

Франция - Греция - 1:0

Гол: Мбаппе, 55 (с пенальти)

Франция: Меньян - Кунде, Конате, Упамекано, Тео Эрнандес - Чуамени, Камавинга - Коман (Дембеле, 77), Гризманн (Нкунку, 86), Мбаппе - Коло Муани (Жиру, 86)

Греция: Влаходимос - Балдок, Мавропанос, Хацидиакос, Цимикас - Сиопис (Фунтас, 66), Курбелис (Бухалакис, 86) - Масурас, Бакасетас (Рецос, 72), Манталос - Якумакис (Павлидис, 66)

Предупреждения: Сиопис, 49, Мавропанос, 50, Хацидиакос, 69, Курбелис, 69

Удаление: Мавропанос, 69

Неожиданно скромно и натужно Ирландия победила Гибралтар в параллельном матче.

Весь первый тайм островитяне откровенно позорились; им не удавалось даже создать голевые ситуации у ворот полулюбительской команды.

Победу фавориту в итоге принесла серия рикошетов после штрафного удара - Майки Джонстону оставалось только поразить пустые ворота. Ну, а затем уже талант "Брайтона" Эван Фергюсон со второго этажа снял все вопросы.

Эта победа - первая для Ирландии в текущем отборе, и у нее теперь три очка. У Гибралтара абсолютно ожидаемый ноль.

4-й тур отбора на Евро. Дублин. "Авива Стэдиум"

Ирландия - Гибралтар - 3:0

Голы: Джонстон, 52, Фергюсон, 59, Айда, 90+1

Ирландия: Базуну - Коллинс (Джонстон, 46), Иган, О’Ши - Каллен - Найт (Хендрик, 85), Смолбоун (Брауни, 72), Макграт, Маклин - Фергюсон (Айда, 84), Обафеми (Пэррот, 58)