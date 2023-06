Отбор на Евро-2024. Франция еле дожала греков, Гибралтар продержался тайм в Дублине

Франция ожидаемо идет без поражений в своей группе. Греция старалась, но не остановила фаворита.

План Эллинов работал только в первом тайме; на этом отрезке французы бегали почти без моментов. Мбаппе много брал на себя, но его встречали по 3-4 оппонента; включения Тео Эрнандеса не работали, Гризманну не хватало места между линиями - греки располагались слишком глубоко.

Побочным эффектом такой тактики стал абсолютный штиль у ворот Меньяна, но, кажется, Грецию устраивали 0:0.

Почему же они их не удержали? Главный антигерой - защитник "Штутгарта" Мавропанос.

На 49-й минуте он шипами бутс въехал в голову Гризманну в своей штрафной. Матеу Лаос по известной только ему причине не удалил грека, но пенальти таки назначил - и Мбаппе со второй попытки его реализовал. Первую, кстати, Килиан провалил, но Мавропанос до удара забежал в штрафную, и ВАР это увидел.

40 - Kylian Mbappé has scored his 40th goal for France, becoming the fifth player to reach this mark but the first one to do so before his 30 years old (24 years, 5 months and 30 days). Rocket. pic.twitter.com/WALEGUZrcu