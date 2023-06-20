Отбор на Евро-2024. Австрия дожала Швецию в конце матча

Сборная Австрии продолжает лидировать в группе F с десятью очками после четырех туров. На венском “Эрнст Хаппель Штадионе” только одна команда играла в позитивный футбол. Австрия выполнила больше двадцати ударов, Швеция только четыре, но “сине-желтые” до конца матча оставались в игре благодаря сейвам своего вратаря Рубена Ульсена. Однако партнеры по команды подвели 33-летнего вратаря, и в конце матча Кристоф Баумгартнер забил два гола, дважды пробив в пустые ворота с близких дистанций. Закономерная победа. Шансы Швеции на выход из группы теперь минимальны.

Отбор на чемпионат Европы-2024, группа F, четвертый тур. Вена, “Эрнст Хаппель Штадион”

Австрия – Швеция 2:0

Голы: Баумгартнер 81, Баумгартнер 89

Австрия: Александер Шлагер – Пош (Вебер 46), Линхарт, Алаба, Мвене – Баумгартнер (Любичич 90+1), Зайвальд, Ксавьер Шлагер (Гриллич 71), Виммер (Забитцер 59) – Грегорич, Адаму (Арнаутович 46)

Швеция: Ульсен – Вальквист, Хин, Линделеф, Экдаль, Ольссон – Форсберг (Карлссон 77), Густафсон, Экдаль (Карлстерм 46), Сванберг (Классон 87) – Исак (Дьекереш 78), Кулушевски (Эланга 87)

Предупреждение: Пош 12