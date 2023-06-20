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Отбор на Евро-2024. Австрия дожала Швецию в конце матча
Вратарь сборной Швеции Ульсен выполнил 12 сэйвов, но его усилий было мало
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Австрии продолжает лидировать в группе F с десятью очками после четырех туров. На венском “Эрнст Хаппель Штадионе” только одна команда играла в позитивный футбол. Австрия выполнила больше двадцати ударов, Швеция только четыре, но “сине-желтые” до конца матча оставались в игре благодаря сейвам своего вратаря Рубена Ульсена. Однако партнеры по команды подвели 33-летнего вратаря, и в конце матча Кристоф Баумгартнер забил два гола, дважды пробив в пустые ворота с близких дистанций. Закономерная победа. Шансы Швеции на выход из группы теперь минимальны.
Отбор на чемпионат Европы-2024, группа F, четвертый тур. Вена, “Эрнст Хаппель Штадион”
Австрия – Швеция 2:0
Голы: Баумгартнер 81, Баумгартнер 89
Австрия: Александер Шлагер – Пош (Вебер 46), Линхарт, Алаба, Мвене – Баумгартнер (Любичич 90+1), Зайвальд, Ксавьер Шлагер (Гриллич 71), Виммер (Забитцер 59) – Грегорич, Адаму (Арнаутович 46)
Швеция: Ульсен – Вальквист, Хин, Линделеф, Экдаль, Ольссон – Форсберг (Карлссон 77), Густафсон, Экдаль (Карлстерм 46), Сванберг (Классон 87) – Исак (Дьекереш 78), Кулушевски (Эланга 87)
Предупреждение: Пош 12
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Австрия
|4
|3
|1
|0
|9-3
|+6
|10
|2
|Бельгия
|3
|2
|1
|0
|7-1
|+6
|7
|3
|Швеция
|3
|1
|0
|2
|5-5
|0
|3
|4
|Эстония
|3
|0
|1
|2
|2-6
|-4
|1
|5
|Азербайджан
|3
|0
|1
|2
|2-10
|-8
|1
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