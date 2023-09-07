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Словения - Северная Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Словения - Северная Ирландия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Северная Ирландия вряд ли будет претендовать на выход из группы, а вот Словения может за него побороться. Но для этого как раз и нужно побеждать соперников уровня Северной Ирландии. Потому это матч, в котором у хозяев не будет права на ошибку.
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Матч состоится в четверг, 7-го сентября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 7.
Отбор к Евро-2024. Группа Н
Словения 21:45 Северная Ирландия
Трансляция - MEGOGO Футбол 7
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