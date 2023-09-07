Словения - Северная Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Северная Ирландия вряд ли будет претендовать на выход из группы, а вот Словения может за него побороться. Но для этого как раз и нужно побеждать соперников уровня Северной Ирландии. Потому это матч, в котором у хозяев не будет права на ошибку.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в четверг, 7-го сентября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 7.

Отбор к Евро-2024. Группа Н

Трансляция - MEGOGO Футбол 7