Отбор на Евро-2024. Сербия — Венгрия 1:2. Игра на три результата

Матч на "Райко Митич" обещал быть напряженным. Оно и неудивительно, ведь встречаются две команды-лидеры группы G, да и психологическое преимущество было на стороне хозяев поля. Да и Драган Стойкович не планировал экономить силы, несмотря на скорый выезд в Литву на следующий поединок.

Конечно же, с первых минут "белые орлы" включили прессинг и старались поджимать венгров к своим воротам. Однако "трехцветные" бросили все силы на противодействие. В дебюте поединка наблюдался обмен моментами, порой очень перспективными (например, работа Доминика Него). Однако первыми пропустили все же венгры, причем в очень глупой ситуации: Влахович неудачно пробил по воротам, однако Аттила Салаи решил в подкате переправить мяч в собственные ворота. Перед этим гости очень сильно просели в обороне, что в дальнейшем наблюдалось еще в нескольких моментах.

Сама игра была достаточно контактной, из-за чего игру приходилось останавливать из-за болезненных столкновений Максимовича и Стайлза. Но это не останавливало уже разогнанную машину "волшебных мадьяр", которые уже достаточно разогнались и неожиданно для сербов забили два гола подряд. Сначала Саллай прорвался в штрафную сербской сборной и пробил мощно по центру, где Варга поймал рикошет и переправил мяч в ворота. А затем уже Орбан откликнулся на прострел Ланга на дальнюю штангу.

В целом команды в первом тайме не наиграли на такой результат, поскольку игра была равной. Просто они имели шикарную реализацию моментов в створ ворот. Больше всего на поле выделялись Сергей Милинкович-Савич и Тадич, которые пытались комбинировать и действовать нестандартно. При этом сборная Венгрия удачно работала лишь на контратаках и стандартах.

Так или иначе, но на вторую половину игры "трехцветные" получили прекрасную возможность играть на контрах. Поэтому сербы боялись идти вперед большими силами и строить преимущественно позиционные атаки. А обновленные после перерыва фланги не давали желаемого результата. Однако ярко выраженной контригры со стороны венгров не было. Они просто перестали играть с мячом, и это могло привести к значительным проблемам на более длинном отрезке матча.

Зато болельщики на "Райко Митичи" заметили большее количество моментов от хозяев поля и затягивание игры из-за фолов. В любом случае, результат вполне устраивал "мадьяров" и они играли больше от обороны. Поэтому во второй 45-минутке обе команды играли довольно медленно, а сделанные замены с акцентом на атаку не изменили ничего. Венгрия в тяжелом матче одерживает важную победу и единолично занимает первую строчку в группе G. А сербам нужно бороться за очки в матче в Каунасе, чтобы увеличить отставание от Черногории.

Отбор на Евро-2024. Группа G. 5-й тур

Белград. Стадион "Райко Митич"

Арбитр в поле — Хуан Мартинез Мунуэра

Сербия — Венгрия 1:2

Голы: Аттила Салаи 10 (аг) — Варга 33, Орбан 36

Сербия: В. Милинкович-Савич, Велькович, Гудель, Павлович, Радоньич (Живкович 46), Максимович (Миленкович 64), С. Милинкович-Савич, Костич (Младенович 46), Тадич (Илич 87), А. Митрович, Влахович (Йович 87)

Запасные: Младенович, Райкович, Живкович, Миленкович, Йович, Радунович, Бабич, Еракович, Илич, Рачич, С. Митрович, Самарджич

Венгрия: Дибус, Салаи, Орбан, Ланг, Керкез (Фиола 70), Стайлз, Надь (Ката 77), Него, Собослай, Саллай (Чобот 90+5), Варга (Адам 77)

Запасные: Балог, Фиола, Адам, Демьен, Кальмар, Мочи, Салаи, Ката, Суходовски, Хорват, Саппанош, Чобот

Предупреждения: Варга 67