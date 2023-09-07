Чехия не смогла победить Албанию на собственном поле

Чехия провела неубедительный первый тайм, исправилась во втором, однако этого было недостаточно, чтобы победить Албанию. Подопечные Сильвинью приехали в Прагу, чтобы не проиграть и со своей задачей справились.

Первого удара в этой встрече пришлось ждать 12 минут, Вацлав Черны пробивал из-за пределов штрафной, но это не вызвало никаких проблем у Бериши. Следующая попытка от чехов еще через 12 минут, головой пробивал Томаш Соучек, однако расстояние до ворот было приличным, поэтому вратарь албанцев с легкостью перевел круглого на угловой.

После двух легких укусов от чехов албанцы начали отвечать. Сначала Чикалеши не воспользовался выходом на свидание с Павленкой, хотя позже боковой арбитр просигнализировал об офсайде у нападающего сборной Албании. А затем тонкий пас от Асслани разрезал всю оборону хозяев поля и страж ворот сборной Чехии лишь в последний момент опередил все того же Чикалеши, нивелировав всю опасность.

Не найдя своих моментов внизу, подопечные Ярослава Шилгавы начали все чаще выполнять навесы с флангов, впрочем желаемого результата подобная тактика в первом тайме не принесла. Ну а сборная Албании, которая сознательно выбрала игру вторым номером, без проблем сдерживала все атакующие потуги своих соперников.

На второй тайм Чехия вышла с совсем другим настроением. На 48-й минуте хозяева поля воспользовались неуклюжей ошибкой от албанцев, удар от Яна Кухты был заблокирован, однако на добивании успел Лукаш Провод. Как следует порадоваться взятию ворот латераль сборной Чехии не успел, ведь флажок бокового арбитра был зажжен в ту же секунду — офсайд.

Тем не менее, чехов это не очень расстроило: давление на ворота продолжилось и на 58-й минуте они все же забили легитимный гол. Очень уверенный проход по центру от полузащитника "Вест Хэма" Томаша Соучека, который отдал идеальный пас на Вацлава Черны. Последний без проблем разобрался в ситуации и пробил мимо Этрита Бериши.

Казалось, что после такого старта чехи своего не отпустят, но на 66-й минуте неподалеку от собственной штрафной площади Алекс Крал под давлением отдал мяч соперникам, после чего Недим Байрами сместился ближе к центру и невероятно красивым дальним ударом в девятку ворот Павленки сравнял счет во встрече. Подобный выстрел точно будет претендентом на звание лучшего гола за весь отборочный цикл к Евро.

Удар от Байрами подействовал на сборную Чехии как холодный душ и они, освежив линию атаки выходом Юречки и Гложека, с новыми силами отправились забивать победный мяч. Особенно близкими к этому они были на 74-й минуте, когда Бериша спас свою команду от, казалось, неизбежного гола.

Однако хозяевам так и не удалось дожать своих соперников. Албанцы за всю игру нанесли по воротам Павленки лишь один удар, но этого оказалось достаточно, чтобы спасти ничью.

Этот результат констатирует, что Чехия и Албания остаются на первом и втором местах соответственно. Впрочем победа Польши над Фарерскими островами в параллельном матче означает, что Роберт Левандовский уже дышит в спину.

Отбор на Евро-2024, 5-й тур

Стадион: "Фортуна Арена" (Прага)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Чехия – Албания 1:1

Голы: Черны (56) – Байрами (66)

Чехия: Павленка — Голеш, Брабец, Крейчи (Хитил, 86) — Цоуфал, Соучек, Крал, Провод, — Черны (Гложек, 70), Кухта (Юречка, 71), Чванчара (Лингр, 86)

Албания: Бериша — Хюсай, Исмаили, Дьимсити, Митай — Асани (Муйа, 69), Рамадани, Байрами (Гьязула, 84), Асслани (Баре, 69) — Чикалеши (Даку,58), Сефери (Узуни, 84)

Предупреждения: Провод (90+6), Хитил (90+7) – Асани (52), Байрами (67)