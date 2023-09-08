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Кипр - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Кипр - Шотландия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ian MacNicol
Шотландия очень сильно проводит этот отбор – ни одной потери очков в четырех стартовых турах. Ситуация такова, что эта сборная находится в шаге от официального выхода на Евро. Победа над Кипром, по сути, может максимально приблизить Шотландию к цели.
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Матч Кипр – Шотландия состоится в пятницу, восьмого сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.
Отбор к Евро-2024
Кипр 21:45 Шотландия
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3
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