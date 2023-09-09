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Отбор к Евро 2024. Швеция уничтожила Эстонию
Эстонцы потерпели разгромное поражение
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 5 тура группы F квалификации к Евро-2024 Швеция на выезде не оставила шансов для Эстонии. Шведы забили сразу 5 голов и сохранили свои ворота "сухими".
Швеция сейчас занимает 3-е место в группе, а Эстония - последнее.
Лучшим игроком матча по данным аналитического портала SofaScore признан Эмиль Форсберг (оценка – 8,2).
Квалификация к Евро-2024. Группа F. 5-й тур
Эстония - Швеция – 0:5
Голы: Йокерес 18, Кулусевски 24, Исак 39, Куайсон 75, Классон 90+2.
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