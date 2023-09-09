Италии не смогла взять реванш у Северной Македонии за поражение в прошлом году, которое стоило "адзурри" путёвки на катарский мундиаль. Дебют Лучиано Спаллетти во главе итальянцев выдался весьма скромным: Украину должен радовать не только итоговый результат игры в Скопье, но и посредственное качество игры чемпионов Европы. Противостоять Италии вполне реально.

Спаллетти остался верным тактическим схемам Манчини с несколькими кадровыми изменениями. В отсутствии Жоржиньо и Верратти роль глубинного плеймейкера досталась Брайану Кристанте, выше которого действовали две главные звезды – Барелла и Тонали. Ещё один романиста Манчини неожиданно вышел в центре обороны. Неаполитанская связка Ди Лоренцо - Политано на правом краю никого не удивила, а вот дебют вингера Маттиа Дзакканьи в официальных матчах за сборную стал настоящим сюрпризом.

В целом ход матча никого не удивил. Италия помногу владела мячом (80 процентов до перерыва), но контроль был стерильным. Не помогало комбинировать и качество газона в Скопье. Две единственные возможности открыть счёт в первые 45 минут "адзурри" создали в быстрых атаках. Первый раз Барелла блестящей диагональю вывел Тонали на ворота, но хавбек "Ньюкасла" попал в штангу. А в конце тайма Иммобиле остороумным манёвром избежал офсайда, нашёл в штрафной Политано, но тот бездарно пробил в защитника.

На радость тренерскому штабу гостей, проблему первого гола удалось решить уже в дебюте второй половины. Дальний выстрел Бареллы приняла на себя перекладина, и пока вратарь Димитриевски оставался на газоне, Иммобиле головой добил мяч в сетку. Казалось, что после этого Италия наконец должна будет заиграть, пользуясь необходимостью хозяев постепенно оголять тылы. Но через четверть часа от инициативы фаворита не осталось и следа, и игра уравнялась.

Два единственных технаря македонцев Барди и Элмаз зачастили с проходами через центр поля Италии, и кроме как фолами гостям иначе не удавалось останавливать эти слаломы. Элмаз опасно пробил со средней дистанции, после чего "адзурри" стали повально нарушать правила. Три жёлтых карточки в отрезок с 70 по 80 минуты тому подтверждение. Первый опасный штрафной Алиоски не использовал. Но фол Дзаньоло чуть левее от центра ворот стал приговором – ведь это любимая точка Эниса Барди.

Барди на полную распорядился своим шансом, закрутив мяч в верхний дальний угол и оставив Доннарумму с единственным "сухарём" в шести последних играх (против Мальты). Импровизированный штурм Италии хозяева в последние 10 минут отразили без особых проблем. 1:1. По потерянным Италия сравнивается с Украиной. Матч во вторник против чемпионов Европы может стать определяющим для нашей сборной. Шансы точно будут.

Квалификация к Евро-2024

Группа С, 5-й тур

Скопье, Тоше Проески

Северная Македония – Италия 1:1

Голы: Барди 81 – Иммобиле 47

Северная Македония: Димитриевски – Манев, Зайков, Муслиу (Серафимов, 78) – Ашковски (Димоски, 74), Елези (Алими, 74), Атанасов, Алиоски – Барди – Элмаз, Миовски

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Манчини (Скальвини, 59), Бастони, Димарко (Бираги, 82) – Барелла, Кристанте, Тонали (Распадори, 89) – Политано (Дзаньоло, 46), Иммобиле, Дзакканьи (Ньонто, 82)

Предупреждения: Манев 68, Алими 88 – Димарко 70, Тонали 75, Дзаньоло 79