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Флик: Я все еще чувствую, что я правильный человек для работы в сборной Германии
Верит в свои силы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Ганси Флик прокомментировал разгромное домашнее поражение японцам.
“Я все еще чувствую, что я правильный человек для работы в сборной Германии. Думаю, что мой тренерский штаб делаем нашу работу хорошо.
Но я также знаю, что футбол динамичен... поэтому я не могу предположить, что будет дальше.
Я и мой персонал, мы делаем все возможное, чтобы идеально подготовить команду”, – сказал Флик.
Ранее сообщалось, что сентябрьские матчи станут решающими для тренера в вопросе его потенциального увольнения. В этом году Бундестим за шесть матчей одержала лишь одну победу – над Перу.
В сентябре в Германии проведет еще один поединок. В следующий вторник она сыграет со сборной Франции.
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