Флик: Я все еще чувствую, что я правильный человек для работы в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ганси Флик прокомментировал разгромное домашнее поражение японцам.

“Я все еще чувствую, что я правильный человек для работы в сборной Германии. Думаю, что мой тренерский штаб делаем нашу работу хорошо.

Но я также знаю, что футбол динамичен... поэтому я не могу предположить, что будет дальше.

Я и мой персонал, мы делаем все возможное, чтобы идеально подготовить команду”, – сказал Флик.