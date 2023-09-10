Отбор на Евро-2024. Казахстан — Северная Ирландия 1:0. Токаев может быть доволен

Еще три дня назад казахстанцы выглядели безоговорочными лидерами группы H на пару с Финляндией. Однако в очном поединке в Астане "ястребы" проиграли финской сборной, несмотря на неистовую поддержку родных трибун, поэтому и опустились на четвертую строчку в таблице. И сегодня они получили шанс реабилитироваться перед местными болельщиками, да и соперник на этот раз был менее рейтинговый. Более того, у подопечных Магомеда Адиева была мотивация не опозориться перед президентом Казахстана, который наблюдал за игрой в президентской ложе "Астана Арены".

Как хозяева поля, так и гости обменялись моментами в первые же минуты. Хотя процент неточных передач и потерь мяча был чрезвычайно высоким, поэтому после первой пятиминутки рев трибун несколько поутих. Далее игра стала довольно вязкой, с кучей навесов в штрафную. При этом ближайшим к успеху был Вороговский, который дважды забрасывал мяч в ворота Пикока-Фаррелла, однако открыл счет Самородов после легкого паса Бейсебекова. Несколько позже автор забитого гола заработал еще и “горчичник” за чрезмерный артистизм. В этой ситуации достаточно было просто упасть, а не выпрашивать пенальти у Даниэля Шлагера.

Ближе к перерыву болельщики показали еще один интересный способ помочь родной команде. На угловом для Северной Ирландии они зажгли фонарики, чем ослепили Балларда, который после подачи пробил мяч мимо ворот. А напоследок гости продрались к владениям Шацкого в формате "два на один", однако после серии прострелов и подкатов хозяев Алип вынес мяч буквально с метра перед воротами. Здесь стоит отдать должное "ястребам" за преданность и работу до конца.

В целом первый тайм был полностью за казахстанцами, но у них были проблемы: много ошибок в передачах, потерь мяча "на ровном месте" (например, у Оразова и Вороговского) и риск получить вторую желтую для Самородова в конце 45-минутки. У "зелено-белой" армии стоит отметить лишь вполне "шаровый", однако нереализованный момент Кеннеди и Макминамина.

После перерыва подопечные Магомеда Адиева несколько оживились. Похоже, коуч "ястребов" серьезно пообщался со своими игроками и указал, что стоит исправить. Однако после заработанного штрафного и корнера свое слово сказали футболисты из Северной Ирландии: сначала Чарльз неточно пробил по воротам Шацкого, однако Вашингтон перехватил мяч и почти переиграл кипера соперников. Однако каким-то чудом тот вынес мяч "с ленточки". После этого обе команды продолжили мощные атаки, которые, правда, не всегда заканчивались ударами в створ ворот.

Также в игре стало больше фолов и жестких стыков, преимущественно со стороны хозяев поля. Здесь были и срыв атаки Досмагамбетовым на грани получения карточки, и столкновения головами Быстрова и Макканна, и жесткое нарушение правил Тагибергеном. Но больше всего досталось Самородову, покинувшему поле после неудачной борьбы на втором этаже.

По рисунку было заметно сильное проседание обороны ближе к воротам, из-за чего Шацкому приходилось жестами и голосом подсказывать защитникам, чтобы не опускались слишком низко. Поэтому у вратаря Казахстана была куча работы перед собственными воротами. Однако атаки большими силами продолжались с обеих сторон, которые так и не изменили цифры на табло. "Ястребы" в режиме Live выходят на вторую строчку и сохраняют ее по крайней мере следующие часа два, пока свои матчи не сыграют другие конкуренты по группе. Это был очень тяжелый матч, однако Магомед Адиев может быть доволен результатом. Как и Токаев…

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Астана. Стадион "Астана Арена"

Арбитр в поле — Даниель Шлагер

Казахстан — Северная Ирландия 1:0

Голы: Самородов 27

Казахстан: Шацкий, Тапалов (Малый 71), Быстров, Марочкин, Алип, Вороговский (Досмагамбетов 46), Бейсебеков (Дарабаев 71), Тагыберген, Оразов, Зайнутдинов (Аймбетов 88), Самородов (Куат 56)

Запасные: Шайзада, Заруцкий, Малый, Каиров, Скворцов, Досмагамбетов, Ерланов, Дарабаев, Чесноков, Астанов, Куат, Аймбетов

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Баллард, Эванс, Хам, Ш. Чарльз, Макнейр, Макканн (Мадженнис 70), Сэвилл (Томпсон 46), Макменамин (Смит 46), Кеннеди (Джонс 63), Вашингтон

Запасные: Хазард, Саутвуд, Гилмор, Тоал, Лайонс, Томпсон, Прайс, Джонс, Лейн, Мадженнис, Смит, Д. Чарльз

Предупреждения: Самородов 30, Тагиберген 73, Куат 77, Досмагамбетов 87, Быстров 90 — Баллард 82, Томпсон 90+7