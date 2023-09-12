Тренер Португалии не считает, что без Роналду команда играет лучше. В отсутствие CR7 они победили Люксембург 9:0

Португалия одержала самую крупную победу в своей истории, разгромив Люксембург 9:0. Лучший бомбардир в истории сборных не сыграл за португальцев из-за перебора желтых карточек.

- Без Роналду сборная играет лучше?

- Нет. Криштиану - очень важная часть этой команды, как и Пепе. Их уровень и трудолюбие заразительны, они дают команде важную ценность. Нам нужно давать шансы игрокам, и Рамуш, и Жота показали, на что способны.

Роналду опытный, особенный, не нужно проводить сравнения, сомневаться. Но эта команда готова побеждать и без Криштиану, - сказал тренер сборной Португалии.