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Тренер Португалии не считает, что без Роналду команда играет лучше. В отсутствие CR7 они победили Люксембург 9:0
Роберто Мартинес считает, что Португалия готова побеждать без Криштиану Роналду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Португалия одержала самую крупную победу в своей истории, разгромив Люксембург 9:0. Лучший бомбардир в истории сборных не сыграл за португальцев из-за перебора желтых карточек.
- Без Роналду сборная играет лучше?
- Нет. Криштиану - очень важная часть этой команды, как и Пепе. Их уровень и трудолюбие заразительны, они дают команде важную ценность. Нам нужно давать шансы игрокам, и Рамуш, и Жота показали, на что способны.
Роналду опытный, особенный, не нужно проводить сравнения, сомневаться. Но эта команда готова побеждать и без Криштиану, - сказал тренер сборной Португалии.
Криштиану Роналду провел за сборную Португалии 201 матч, в которых забил 123 гола и отдал 43 ассиста.
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