70-летний Феликс Магат считает себя подходящей кандидатурой на пост тренера сборной Германии

Из сборной Германии после 4 поражений в пяти последних матчах уволили главного тренера Ханси Флика.

"Я не знаю, какие требования у Немецкого футбольного союза (DFB) для кандидата на эту позицию. Но, на мой взгляд, очевидно, что нам сейчас срочно нужен кто-то, кто сможет вновь собрать эту совершенно неуверенную в себе команду, которая уже не в состоянии соответствовать своему уровню.

И я думаю, что я умею поднимать неуверенные команды и вселять в них уверенность, чтобы они снова играли хорошо. Я поднимал некоторые команды из нижней части таблицы Бундеслиги в середину или даже в верхнюю часть - и я думаю, что это то, что сейчас нужно DFB", - заявил Феликс Магат.