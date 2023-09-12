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70-летний Феликс Магат считает себя подходящей кандидатурой на пост тренера сборной Германии
Магат трижды выигрывал Бундеслигу: дважды с Баварией, один раз с Вольфсбургом
Фото: Admira Wakker
Из сборной Германии после 4 поражений в пяти последних матчах уволили главного тренера Ханси Флика.
"Я не знаю, какие требования у Немецкого футбольного союза (DFB) для кандидата на эту позицию. Но, на мой взгляд, очевидно, что нам сейчас срочно нужен кто-то, кто сможет вновь собрать эту совершенно неуверенную в себе команду, которая уже не в состоянии соответствовать своему уровню.
И я думаю, что я умею поднимать неуверенные команды и вселять в них уверенность, чтобы они снова играли хорошо. Я поднимал некоторые команды из нижней части таблицы Бундеслиги в середину или даже в верхнюю часть - и я думаю, что это то, что сейчас нужно DFB", - заявил Феликс Магат.
Магат трижды выигрывал Бундеслигу: дважды с "Баварией", один раз с "Вольфсбургом". За последние шесть лет он занимал пост тренера только однажды - в "Герте" 2022 года, которую он смог удержать от вылета из Бундеслиги.
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