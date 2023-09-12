Отбор к Евро-2024. Звезды Норвегии победили Грузию. Одного из защитников Шахтера отвозили, другой исполнил ассист

Скорее всего, ни одна из этих сборных не выйдет на чемпионат Евро-2024 напрямую непосредственно из своей группы. У Норвегии еще есть определенные шансы на плей-офф, но сейчас не об этом. Сейчас о том, что это был бы рядовой обычный матч, но наличие звезд мирового масштаба заставляло уделить внимание действу на "Улеволле".

Более эффективными оказались звезды Норвегии. По сути, их банально больше. У Грузии только Хвича, остальные – просто добротные игроки. А у Норвегии Холанд с Эдегором соответствуют топ-уровню, есть юный талант, которому прочат большое будущее. Именно он, Антонио Нуса, организовал два гола для своих звездных партнеров. Дважды на фланге страдал защитник "Шахтера" и сборной Грузии Гочолейшвили.

На второй тайм Гиорги не вышел. Это логично. А вот Азаров остался и в конце игры помог забить Зивзивадзе. Именно защитник "Шахтера" вырезал из фланга ассист. Норвегия к тому времени уже практически остановилась, но у Грузии уже не было времени, чтобы уйти от поражения.

Победа Норвегии значит, что Шотландия еще не вышла на Евро-2024. Формально Норвегия остается в погоне.

Отбор в ЧЕ-2024

12.09.2023. Осло. "Улеволл"

Норвегия – Грузия 2:1

Голы: Холанд 25, Эдегор 33 – Зивзивадзе 90+1

Норвегия: Нюланд – Айер, Страндберг, Эстигор, Бьоркан – Эдегор, Берг, Аурснерс – Ларсен (Берге 70), Холанд, Нуса (Сольбаккен 71)

Грузия: Мамардашвили – Гочолейшвили (Мамучашвили 46), Квирквелия, Кашия, Азаров – Китеишвили, Каландадзе, Давиташвили (Чакветадзе 67), Кочорашвили (Меквабишвили 76) – Кварацхелия, Микаутадзе

Предупреждения: Давиташвили 64, Зивзивадзе 82