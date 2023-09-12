Квалификация к Евро-2024

Группа F, 6-й тур

Брюссель, Руа Бодуэн

Бельгия – Эстония 5:0

Голы: Вертонген 4, Троссард 18, Лукаку 56, 58, де Кетеларе 88

Сборная Бельгии повторно разгромила Эстонию, фактически гарантировав себе квалификацию на Евро-2024. После поражения шведов в Австрии подопечным Доменико Тедеско остаётся набрать всего один пункт в трёх последних турах, чтобы заполучить путёвку на турнир. Эстонцы же во второй раз за неделю пропустили 5 мячей и опустились на последнее место группы F.

Главным героем сегодняшней встречи стал Ромелу Лукаку, вновь оформивший дубль в ворота Карла Хейна после перерыва. Два фирменных прохода к чужим воротам позволили форварду "Ромы" выйти в единоличные лидеры бомбардирской гонки отбора – у Большого Рома 8 голов в 5 матчах. Также знаковой встреча в Брюсселе стала для Яна Вертонгена, ставшего рекордсменом сборной по количеству матчей (150 игр).

Именно 36-летний Вертонген открыл счёт уже в дебюте, откликнувшись на подачу Карраско с углового. Упростил задачу неудачный выход Хейна из ворот. Через четверть часа резервный кипер "Арсенала" уже был не при чём. Его партнёр по команде Леандро Троссард обыграл троих эстонцев на границе штрафной и зарядил в дальний верхний угол. Гости ответили выстрелом Аньера после грубой ошибки Фаса, но мяч попал в перекладину. Этот удар так и остался единственным от эстонцев.

После перерыва Бельгия продолжила побоище. Лукаку решил напомнить о своём классе, за 15 минут оформил дубль и ушёл отдыхать. Сначала Ромелу классно открылся за спину защитнику, а затем классно развернулся в штрафной и неотразимо пробил с нерабочей ноги. Точку поставил оживший в Бергамо де Кетеларе. Доку прорвался в штрафную, отпасовал игроку "Аталанты" и тот неожиданно пробил в ближний угол с острого угла. 5:0. В шаге от квалификации.

Бельгия: Кастельс – Кастань (Сике, 66), Фас, Вертонген (Дебаст, 84), Теате – Мангаля, Онана, Карраско (Лукебакио, 60) – Доку, Лукаку (Опенда, 61), Троссард (де Кетеларе, 66)

Эстония: Хейн – Баранов, Тамм, Метс – Паскочи, Поом (Шейн, 46), Кяйт (Миллер, 76), Пикк – Оямаа (Синявский, 61), Васильев (Тунев, 61) – Аньер (Зенев, 67)