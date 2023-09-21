Официально. Турция назначила Винченцо Монтеллу главным тренером

Сборная Турции объявила о назначении Винченцо Монтеллы главным тренером. Менеджера представят в среду, как сообщает Sky Sport Italia.

Также утверждается, что специалист подписал контракт на 3 года. Таким образом, соглашение захватит чемпионат мира 2026-го года в Северной Америке.

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Напомним, что предшественником Монтеллы является Стефан Кунц, которого уволили после неутешительных результатов во время предыдущего международного перерыва. Турция тогда проиграла Японии (2:4) и сыграла вничью с принципиальным соперником в лице Армении Александра Петракова (1:1).

Винченцо Монтелла последние 2 года тренировал "Адану Демирспор", откуда ушел прошлым летом. За свою карьеру специалист поработал в "Милане", "Фиорентине", "Севилье" и "Роме".