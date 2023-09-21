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Официально. Турция назначила Винченцо Монтеллу главным тренером
Предшественника уволил Александр Петраков
Фото: twitter.com/TFF_Org
Сборная Турции объявила о назначении Винченцо Монтеллы главным тренером. Менеджера представят в среду, как сообщает Sky Sport Italia.
Также утверждается, что специалист подписал контракт на 3 года. Таким образом, соглашение захватит чемпионат мира 2026-го года в Северной Америке.
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Напомним, что предшественником Монтеллы является Стефан Кунц, которого уволили после неутешительных результатов во время предыдущего международного перерыва. Турция тогда проиграла Японии (2:4) и сыграла вничью с принципиальным соперником в лице Армении Александра Петракова (1:1).
Винченцо Монтелла последние 2 года тренировал "Адану Демирспор", откуда ушел прошлым летом. За свою карьеру специалист поработал в "Милане", "Фиорентине", "Севилье" и "Роме".
Hoş geldin Vincenzo Montella! pic.twitter.com/WgERoF7dDK— TFF (@TFF_Org) September 21, 2023
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