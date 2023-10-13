Без Левандовского, но с новым тренером. Фарерские острова – Польша 0:2. Обзор матча, видео голов

Для Польши очень сложно складывается этот отбор. Вопрос с выходом на Евро-2024 все еще не решен и не факт, что будет закрыт в положительном для поляков ключе. Однако матч против Фарерских островов поляки занесут себе в актив – есть три очка. Без Роберта Левандовского, но с новым тренером.

Отбор к ЧЕ-2023

Фарерськин острова - Польша 0:2

Голы: Шиманский 4, Букса 65