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Без Левандовского, но с новым тренером. Фарерские острова – Польша 0:2. Обзор матча, видео голов
Заслуженный успех
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Для Польши очень сложно складывается этот отбор. Вопрос с выходом на Евро-2024 все еще не решен и не факт, что будет закрыт в положительном для поляков ключе. Однако матч против Фарерских островов поляки занесут себе в актив – есть три очка. Без Роберта Левандовского, но с новым тренером.
Отбор к ЧЕ-2023
Фарерськин острова - Польша 0:2
Голы: Шиманский 4, Букса 65
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