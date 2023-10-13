ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Есть первая победа. Азербайджан в рамках отбора Евро-2024 на выезде обыграл Эстонию
Вечером сыграют лидеры группы
affa.az
Игровой день пятницы, 13 октября, в отборочной группе F отбора
Азербайджан быстро открыл счет – уже на 9-й минуте, после чего играл от обороны. На 45+4 минуте первого тайма гости добавили с пенальти и второй гол после игры рукой защитника эстонской сборной.
После перерыва эстонцы пытались атаковать, но делали это довольно беззубо.
Как итог, 2:0, первая победа Азербайджана в группе, которая впрочем, не дает шансов побороться хотя бы за второе место.
В 21:45 сыграют лидеры группы – Австрия примет Бельгию. У обеих команд по 13 пунктов.
Эстония – Азербайджан 0:2
Голы: Байрамов (9), Шейдаев (45+4, пен.)
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки 1/4 финала
- "Попросил политическое убежище в России, но к клубу не имеет отношения", - питерская Звезда открестилась от сбежавшего игрока Шахтера
- Ребров: Когда-то имя Тимощука было большим в футболе. Но сейчас этого имени уже нет
- Отбор на Евро-2024. Полный провал команды Петракова в Латвии
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Новости по теме
- 01:09 Прогнозы на футбол Австрия - Бельгия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 13.10.2023
- 17:33 Весь спорт Женская сборная Украины по баскетболу узнала соперников по квалификации на Евробаскет-2025
- 09:44 Прогнозы на футбол Швеция — Австрия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира к Евро-2024 на 12.09.23