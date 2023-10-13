Есть первая победа. Азербайджан в рамках отбора Евро-2024 на выезде обыграл Эстонию

Игровой день пятницы, 13 октября, в отборочной группе F отбора Евро-2024 открылся матчем аутсайдеров. Сборная Эстонии принимала Азербайджан, у обеих команд перед матчем было по 1 очку.

Азербайджан быстро открыл счет – уже на 9-й минуте, после чего играл от обороны. На 45+4 минуте первого тайма гости добавили с пенальти и второй гол после игры рукой защитника эстонской сборной.

После перерыва эстонцы пытались атаковать, но делали это довольно беззубо.

Как итог, 2:0, первая победа Азербайджана в группе, которая впрочем, не дает шансов побороться хотя бы за второе место.

В 21:45 сыграют лидеры группы – Австрия примет Бельгию. У обеих команд по 13 пунктов.

Эстония – Азербайджан 0:2

Голы: Байрамов (9), Шейдаев (45+4, пен.)