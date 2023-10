Лучший македонец в футболе: забивал победный в финале КЕЧ, развел на деньги Интер, а Золотую бутсу получил спустя 15 лет

"Црвена Звезда" и финал в Бари

Вероятно, это была лучшая клубная команда из соцлагеря, которую видел футбол.

Организация игры, физика, дисциплина – это на Востоке умели всегда. Но в "Звезде" ощущались также нотки элитарности, которую придавали Роберт Просинечки и Деян Савичевич.

И еще – храбрость. Либеро Миодраг Белодедичи даже из Румынии умудрился сбежать от озверевшего режима Чаушеску. Есть басня, что в Белграде сначала не поверили, что это действительно он, и приказали отобрать мяч у Савичевича, дабы убедиться.

Ну, и наконец у них был "Кобра" – нападающий, наколотивший к 23 годам 132 гола за маленький "Вардар".

Red Star Belgrade "Atomic offense" in season 1987/88:

Robert Prosinečki

Dejan Savićević

Darko Pančev

Dragan Stojković-Piksi

Vladan Lukić

Next year the team was reinforced by Vladimir Jugović, Siniša Mihajlović and Miodrag Belodedić to win the #uefachampionsleague #UCL in 1990/91. pic.twitter.com/gLvCnfquc5 — Реоваплоћени Де Селби (@no_need2_panic) November 4, 2019

Дарко Панчев – югославский Герд Мюллер. Он выходил на поле не играть, а забивать, и удивительным образом мяч вблизи ворот всегда находил его. Прирожденный бомбардир.

Для Гения - то есть, Савичевича - найти Панчева в штрафной было самой простой задачей, поэтому с момента их появления "Звезда" выиграла три подряд чемпионата, а Кобра в каждом забивал более 20 голов.

Другое дело, что в историю они вошли не из-за этого. Их величайший триумф – сенсационная победа в Кубке европейских чемпионов-1991.

Bayern Munich v Red Star Belgrade 1991 European Cup Semi Final



Darko Pancev scores one of the best counter attacking goals you'll ever see



That ball from Robert Prosinecki ????



What a side Red Star Belgrade had at that time pic.twitter.com/W5k2fTdPJT — 80s&90sFootball ⚽ ???????????????????????????? ???????? (@80s90sfootball) December 1, 2022

О чем вам рассказать? О том, как Грэм Сунесс из "Рейнджерс" послал скаута в Белград, а тот вернулся со словами: "Нам жопа"? Или, может, о ярости фанов "Динамо Дрезден", которые сорвали матч, не вынеся поражения? Или вас интересует, как легенда "Баварии" Клаус Аугенталер на 90-й минуте срезал мяч в свои ворота, выведя "Звезду" в финал?

Панчев забивал им всем – "Баварии", Дрездену, Глазго. Только "Марсель" в финале устоял, но в том и заключалась задумка югославов.

"Наверное, для них это было сюрпризом. Никто не ожидал, что мы встанем в оборону. Но иногда так нужно. Мы с тренерским штабом оценили, что "Олимпик" слишком силен. Наверное, мы поступили правильно. Просто представьте, что было бы, если бы мы сыграли красиво, создали 5-6 шансов, а потом рассказывали, что "чуть ли не выиграли финал", – размышляет Панчев спустя 30 лет.

Тогда, в итальянском Бари, именно он бил последний пенальти в серии, подытожившей невероятно скучный и безголевой финал. И как пробил!

"Ольмета не достал бы мяч, даже если бы ехал на такси", - написала L'Equipe.

И так Кубок уехал в Белград.

"Я – македонец!"

А это уже следующий розыгрыш КЕЧ-1991/92 – последний для Панчева в "Црвене Звезде".

Югославия трещала по швам, и из этих швов струилась кровь. Футболисты пачками сбегали на Запад. Из "Звезды" уехали сразу шестеро, но оставались еще Савичевич, Михайлович, Югович.

"Панатинаикос" не мог победить их на поле, но получил неожиданное подспорье от полиции. 4 марта 1992 копы задержали Панчева, когда тот в анкете назвал себя не "югославом", как раньше, а "македонцем". Какой еще македонец? В Афинах до сих пор уверены, что Македония только одна, и ее столица – Салоники.

Короче, так бы Панчева и закрыли на день-другой, если бы не УЕФА, пригрозивший "Пао" проблемами.

Пришлось Дарко отпустить, и, злой как черт, он уже вечером отомстил грекам двумя шикарными мячами. Даже издали забил, что с ним случалось нечасто.

"Есть поговорка, что судьба ходит за смелыми. Мне удалось забить два гола перед 80 тысячами зрителей в Афинах, и мы победили. Это был мой вечер. Даже если бы все греки были против меня, мне это не помешало бы".

Прошло еще 2 месяца - и Панчев придумал для Белграда несуществующую травму, не поехал в сборную - и так трансформация из югослава в македонца была завершена.

Золотая бутса спустя 15 лет

Гадкая история – Панчева почти обокрали!

В 1991-м Дарко играл шикарно и был вторым после Папена в опросе на ЗМ, а в чемпионате Югославии наколотил 34 гола.

И что сделал Кипр? Он заявил, что один из местных форвардов забил 40! И даже по документам у них все сходилось. Правда, из газет было известно, что перед последним туром на Кипре у трех лучших бомбардиров было по 19 голов. Цирк! Но кто мог вступиться за Панчева? СФРЮ разваливалась. Да и премия переживала кризис.

Darko Pancev Red Star Belgrade's deadly strike sensation from (1988-92) he scored 116 goals in 141 appearances for the Serbian side.He was instrumental in the European Cup winning side of 1991. pic.twitter.com/O6pJzqERa5 — The Cult of football (@ChrisCuthbert19) June 8, 2020

Луческу знает – он к этому приложился. В 1987-м нападающий его "Динамо Бухарест" Родион Кэмэтару "забил" 12 голов в последних 4 турах, чтобы опередить Тони Польстера. Был громкий скандал; результат румына аннулировали.

Да и после Панчева с лауреатами было плохо. Дэйв Тейлор, Звиад Энделадзе, Арсен Аветисян – кто-то их вообще видел?

В конце концов, Золотой бутсе вернули былой престиж лишь в 1997-м, когда ввели коэффициент сложности для чемпионатов.

Что касается Бутсы Панчева, то он получил ее… в 2006 году. Мишель Платини обнаружил, что о Дарко и апелляции Кипра просто забыли; потеряли под кипой других бумаг. Чтобы хоть как-то оправдаться, шеф УЕФА лично прилетел в Скопье, а с ним и редактор L'Equipe Жан-Филипп Леклер.

"Когда мы достали коробку с трофеем за 1991 год, она была вся в пыли, аж серая. Мы думали даже заказать новую статуэтку, но в итоге остановились на аутентичной. Дарко, ты не поверишь: когда мы открыли коробку в Скопье, этот ботинок засиял золотом сильнее, чем когда-либо!"

"Интер" не играет в футбол

И это причина, почему Панчева плохо знает молодежь.

Летом 1992-го Дарко выбирал между "Барселоной", "Реалом", "МЮ" и "Интером" и выбрал последних потому, что они "не играли в футбол". Панчев хотел монополию на голы.

Трансфер за 7 млн фунтов – большое событие в Европе, и "Сан Сиро" ждал от македонца чудес. Вместо них он – не поверите! – не забил ни одного гола за полгода.

"Его менталитет должен измениться, если он хочет играть. Он должен больше работать без мяча и возвращаться в оборону при необходимости. Я знаю, что он может это сделать. "Милан" переучил Марко ван Бастена, который теперь больше двигается, и я не вижу причин, почему это не сможет Панчев", – настаивал тренер Освальдо Баньоли.

Он возглавил "Интер" в переходные времена – сразу после ухода немецкого трио Клинсманн – Бреме – Маттеус. На кого опереться? Баньоли решил, что на "своих" – де Агостини, Бергоми, Дзенгу, Скиллачи. Подошло "катеначчо" и уругвайцу Рубену Сосе, и так "Интер" вышел из кризиса, взял серебро.

Что касается Панчева, то первый и единственный гол в той серии А он забил в январе в ворота "Удинезе".



Освальдо Баньоли тренирует. Панчев - второй слева. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alessandro Sabattini Освальдо Баньоли тренирует. Панчев - второй слева. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alessandro Sabattini

"Есть нападающие, которые бегают, и есть те, которые не играют по всему полю. Я всегда был одним из тех, кто бегает всего в 30 метрах от ворот, но при этом много забивает. Видимо, то, как я привык играть в футбол, не подходит "Интеру", – оправдывался Дарко.

Частично он прав. Тот "Интер" был плохим местом для технарей и уже скоро съел также Денниса Бергкампа, Игоря Шалимова, Вима Йонка.

С другой стороны, Савичевич в "Милане" и Михайлович в "Роме" имели те же проблемы, но упорно дрались за свой шанс.

"Моя история и выступления за рубежом совершенно отличаются от младшего поколения. Юга, Миха и другие ехали строить карьеру за границей. Я же построил ее в чемпионате Югославии и фактически просто хотел заработать побольше денег. У меня не было больших эмоций. Я подписывал контракт с "Интером", но это меня не волновало. Я уже был в большом клубе, возможно, даже большем, чем "Интер", хотя он и был беднее".

Добро пожаловать в Девятку!

Суперзвезда Балкан, а не Европы – вот на что наиграл Панчев.

Именно поэтому живет Дарко в Скопье, а не в Париже или Женеве, и держит не футбольный клуб, а только кафе-ресторан.

Оно носит название Devetka и находится в ТЦ Beverly Hills прямо в центре Скопье. Стены заведения украшены пожелтевшими фото из памятных матчей Панчева; внутри зала – большие телевизоры, чтобы смотреть футбол. По вечерам здесь многолюдно.

Панчев рассказывает, что в начале нулевых его звала на административную должность "Звезда", но жена была беременна, и он выбрал семью.

Впоследствии он таки поработал спортивным директором, но в "Вардаре", пока тот не накрылся медным тазом.

"Я был в "Вардаре" почти два года, мы квалифицировались в Лигу Европы с наименьшим бюджетом группового этапа – где-то 2-2,5 млн евро. Это был фантастический успех, но босс, нанявший нас, чтобы построить респектабельную команду для Европы, не выполнил обещания, никому не заплатил".

Таким образом, сейчас он просто владелец ресторана - как киношный Рокки Бальбоа. Бродит между столиками, штампует селфи, рассказывает истории. Как и все, критикует власть.

"Они запретили посещать стадионы из-за коронавируса, но это же несерьезно. На самом деле, если посмотреть на трибуны, запрет действует уже 10 лет!" - собравшаяся публика отвечает смехом.



Дарко Панчев с дочками Надицей и Марией. Фото - zenskimagazin.mk Дарко Панчев с дочками Надицей и Марией. Фото - zenskimagazin.mk

Сербы, хорваты, болгары – Devetka популярна среди заезжих фанов, да и своих тоже. Пару лет назад был случай, когда один особо упрямый серб заказал и выпил 11 чашек кофе, чтобы дождаться Кобру. До больницы себя довел!

Тем временем дочери Дарко выросли красавицами и мелькают в глянцевых журналах уже чаще, чем папа.

Жизнь бомбардира в отставке буднична, но не лишена своих прелестей - точно как голы, которые он забивал.