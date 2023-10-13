Евро-2024. Греция на выезде обыграла Ирландию. В понедельник лобовая игра с Нидерландами

Матч отбора Евро-2024 в группе F, в котором Ирландия принимала Грецию, с одной стороны получился предсказуемым, однако все-же интересным.

Условные фавориты поединка греки начали уверенно и к перерыву вели со счетом 2:0.

Ирландцы в первом тайме совершенно не впечатляли, однако проснулись после перерыва. Айриши долго раскачивались, но вторую половину второго провели активно – зажали гостей, создали 2-3 убойных момента, но так и не затолкали.

2:0 для Греции, которая вышла на чистое второе место в группе, так как в параллельном матче Нидерланды проиграли Франции 1:2, но при этом у голландцев остается игра в запасе.

Через три дня состоится лобовой матч за второе место, в котором Греция примет Нидерланды (Франция уже квалифицировалась на финальный турнир)

Ирландия – Греция 0:2

Голы: Якумакис (20), Мусарас (40+4)