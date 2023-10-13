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Евро-2024. Греция на выезде обыграла Ирландию. В понедельник лобовая игра с Нидерландами
Борьба за второе место в группе нешуточная
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч отбора
Условные фавориты поединка греки начали уверенно и к перерыву вели со счетом 2:0.
Ирландцы в первом тайме совершенно не впечатляли, однако проснулись после перерыва. Айриши долго раскачивались, но вторую половину второго провели активно – зажали гостей, создали 2-3 убойных момента, но так и не затолкали.
2:0 для Греции, которая вышла на чистое второе место в группе, так как в параллельном матче Нидерланды проиграли Франции 1:2, но при этом у голландцев остается игра в запасе.
Через три дня состоится лобовой матч за второе место, в котором Греция примет Нидерланды (Франция уже квалифицировалась на финальный турнир)
Ирландия – Греция 0:2
Голы: Якумакис (20), Мусарас (40+4)
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