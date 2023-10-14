Отбор на Евро-2024. Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0. Битва аутсайдеров. Видеообзор матча

В группе H на отборе к Евро-2024 встретились два аутсайдера. Хозяева оказались сильнее и разгромили соперника со счетом 3:0.

Хотя Северная Ирландия получила 6 очков в целом, но все же команда отстает он других оппонентов в группе. Сейчас они занимают 5-е место в группе. Их соперники - 6-е, не заработав ни одного балла в квалификации.

Хозяева сумели забить два быстрых гола в первом тайме, а в конце игры поставили точку, реализовав третий.

Отбор на Евро-2024. Группа Н, 7-й тур. 14 октября

Северная Ирландия - Сан-Марино - 3:0

Голы: Смит, 5, Мадженнис, 11, Макменамин 81