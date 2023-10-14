Отбор к Евро-2024. Дания – Казахстан 3:1. Реванш имени Эриксена и Скова

Квалификация Евро-2024. Группа Н, 7-й тур

Копенгаген, Паркен

Дания – Казахстан 3:1

Голы: Винд 36, Сков 45+1, 48 – Вороговский 58

Сборная Дании берёт реванш у Казахстана за мартовское поражение в Астане. Таким образом подопечные Каспера Юлманда существенно улучшили свои шансы на прямую квалификацию на Евро-2024, увеличив отрыв от Финляндии и сегодняшних оппонентов (делят 3-е место) на 4 очка за 3 тура до финиша.

Юлманд избрал весьма смелый план на игру, выставив в старте сразу троих номинальных центрофорвардов. Хейлунда и Винда из глубины поддерживал Дольберг. План состоял в том, чтобы иметь численное равенство в чужой штрафной и упростить переход в атаку за счёт передач на таргетменов. При трёх центрбеках и агрессивных позициях вингбеков за доставку мяча вперёд отвечал Кристиан Эриксен, на чьих плечах лежали серьёзные полномочия.

В первые полчаса Казахстан солидно держал строй. Форвардам хозяев не хватало качественного взаимодействия, и тот же Винд бездарно распоряжался возможностями обострить игру. В то же время гости несколько раз опасно наказывали Данию за высокую линию обороны. Откровенно не справлялся Кьер – и упустил Самородова в дебюте, дав тому пробить с острого угла, и привёз неприятный штрафной, неудачно исполненный Зайнутдиновым.

Датчане же угрожали исключительно со стандартов, но этого оказалось достаточно для первого гола. Хейлунд с углового промазал из пределов вратарской, зато точен был Винд. Эриксен классно подал со стандара, Андерсен продлил на форварда "Вольфсбурга", и тот влепил в дальний угол. Казахам пришлось постепенно открываться, и тут "алая гвардия" начала показывать свой лучший футбол.

Эриксен перед самым перерывом и сразу после него отдаст ещё две блестящие передачи (предголевая и голевая), наконец подобрав ключи к защите "ястребов". Шифр заключался в терпеливым розыгрышах на своей половине, выманивании соперников на себя и резкими диагоналями от плеймейкера "Манчестер Юнайтед". В первом тайме он запустил Хейлунда в отрыв, и тот нашёл на дальней штанге Скова. Во второй половине Эриксен обошёлся без партнёра по МЮ, сразу найдя Скова на подступах к штрафной. Крайний хав "Хоффенхайма" дважды разобрался качественно.

Казахстан вскоре в похожем стиле отыграет один мяч, но и намёка на очередной камбек не будет. Адиев классно усилил игру заменами Тагыбергена и Вороговского в перерыве, и те по заметкам датчан разыграли голевую комбинацию. Тагыберген пародировал Эриксена передачей из глубины, а Вороговский качественно замкнул прострел своего коллеги по амплуа на правом фланге Каирова.

3:1. Датчане как всегда играли смело и не боялись пробовать новое. План Юлманда в итоге дал плоды, но проблемы в защите, а также с первым голом, никуда не делись. Последнюю часто стали решать за счёт качественных стандартов, а вот Кьер и компания откровенно сдали и от этого никуда не деться.

Дания: Шмейхель – Андерсен, Кьер, Андреас Кристенсен – Меле, Эриксен, Хейбьерг, Сков(Расмус Кристенсен, 69) – Дольберг (Поульсен, 69) – Винд (Нергор, 83), Хейлунд (Линдстрём, 90+1)

Казахстан: Шацкий – Быстров, Алип, Марочкин – Каиров, Зайнутдинов (Дарабаев, 75), Бейсебеков (Куат, 62), Досмагамбетов (Вороговский, 46) – Самородов (Чесноков, 80), Аймбетов (Тагыберген, 46), Оразов

Предупреждения: А. Кристенсен 23, Кьер 27 – Алип 85