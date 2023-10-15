Отбор на Евро-2024. Чехия - Фарерские острова 1:0. Держались, но не выдержали

В рамках отбора на Евро-2024 закончился поединок между Чехией и Фарерскими островами. Можно было говорить о героических гостях, которые забрали важные очки у фаворитов. Но усилиями Соучека хозяева смогли вырвать победу. Капитан удачно реализовал пенальти на 76-й минуте.

Чехия продолжает бороться за путевку на Евро-2024. Сейчас команда занимает второе место в группе Е с 11-ю баллами. Впереди Албания - 13, позади - Польша, с 9-ю очками.

Отбор на Евро-2024. Группа А. 7-й тур

Чехия - Фарерские острова 1:0

Гол: Соучек 76