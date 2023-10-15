Отбор к Евро-2024. Эпический камбэк Швейцарии в триллере против Беларуси

В рамках отбора на Евро-2024 закончился поединок между Швейцарией и Беларусью. Лидеры группы I едва не сотворили главную сенсацию тура проигрывая гостям 1:3 до 89 минуты матча.

В первой игре швейцарцы вынесли белорусов 5:0, а здесь сами себе создали проблемы. Это могло быть первое поражение Швейцарии в группе.Согласно статистике - у Швейцарии пять упущенных голевых шансов, удары 24-7, владение 78-22, это была игра в одни ворота, однако хозяева едва не проиграли. Помог Шакири дважды выполнивший опасных заброса в штрафную, и кипер Беларуси Игнатович, начудивший в голах Аканджи и Амдуни.

Отбор на Евро 2024

Швейцария - Беларусь 3:3

Голы: Шакири 28, Аканджи 89, Амдуни 90 - Эбонг 61, Поляков 69, Антилевский 84