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Отбор к Евро-2024. Эпический камбэк Швейцарии в триллере против Беларуси
Швейцария - Беларусь 3:3
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках отбора на Евро-2024 закончился поединок между Швейцарией и Беларусью. Лидеры группы I едва не сотворили главную сенсацию тура проигрывая гостям 1:3 до 89 минуты матча.
В первой игре швейцарцы вынесли белорусов 5:0, а здесь сами себе создали проблемы. Это могло быть первое поражение Швейцарии в группе.Согласно статистике - у Швейцарии пять упущенных голевых шансов, удары 24-7, владение 78-22, это была игра в одни ворота, однако хозяева едва не проиграли. Помог Шакири дважды выполнивший опасных заброса в штрафную, и кипер Беларуси Игнатович, начудивший в голах Аканджи и Амдуни.
Отбор на Евро 2024
Швейцария - Беларусь 3:3
Голы: Шакири 28, Аканджи 89, Амдуни 90 - Эбонг 61, Поляков 69, Антилевский 84
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Швейцария
|7
|4
|3
|0
|20-8
|+12
|15
|2
|Румыния
|7
|3
|4
|0
|9-4
|+5
|13
|3
|Израиль
|6
|3
|2
|1
|7-7
|0
|11
|4
|Косово
|7
|1
|4
|2
|8-8
|0
|7
|5
|Беларусь
|8
|1
|3
|4
|7-14
|-7
|6
|6
|Андорра
|7
|0
|2
|5
|3-13
|-10
|2
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