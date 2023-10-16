Нюансы регламента. Почему Турция пробилась на Евро, опередив Хорватию и Уэльс

Выход Испании и Шотландии из отборной группы на Евро-2024 вполне очевиден, если посмотреть на турнирную таблицу. Норвегия попросту не сможет набрать столько же очков, сколько два лидера группы A. Совсем другая ситуация в группе D, где Турцию теоретически могут догнать Хорватия и Уэльс, но при этом команда Монтеллы все равно пробилась на чемпионат Европы. Почему?

Все дело в регламенте. Если Турция проиграет свой последний матч, а Уэльс и Хорватия выиграют по две игры, у трех команд будет по 16 очков. В этом случается считаются только очки, набранные тремя командами в противостоянии друг с другом. И если Уэльс обыграет Турцию в последнем туре, ситуация будет следующая:

Уэльс – семь очков

Турция – шесть

Хорватия – четыре.

Хорватия в последних двух турах играет с Латвией и Арменией, Уэльс – с Арменией и Турцией (домашний матч).