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Нюансы регламента. Почему Турция пробилась на Евро, опередив Хорватию и Уэльс
Турция вторая в мини-турнире
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Выход Испании и Шотландии из отборной группы на Евро-2024 вполне очевиден, если посмотреть на турнирную таблицу. Норвегия попросту не сможет набрать столько же очков, сколько два лидера группы A. Совсем другая ситуация в группе D, где Турцию теоретически могут догнать Хорватия и Уэльс, но при этом команда Монтеллы все равно пробилась на чемпионат Европы. Почему?
Все дело в регламенте. Если Турция проиграет свой последний матч, а Уэльс и Хорватия выиграют по две игры, у трех команд будет по 16 очков. В этом случается считаются только очки, набранные тремя командами в противостоянии друг с другом. И если Уэльс обыграет Турцию в последнем туре, ситуация будет следующая:
Уэльс – семь очков
Турция – шесть
Хорватия – четыре.
Хорватия в последних двух турах играет с Латвией и Арменией, Уэльс – с Арменией и Турцией (домашний матч).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Турция
|7
|5
|1
|1
|13-6
|+7
|16
|2
|Уэльс
|6
|3
|1
|2
|8-8
|0
|10
|3
|Хорватия
|6
|3
|1
|2
|10-4
|+6
|10
|4
|Армения
|6
|2
|1
|3
|8-9
|-1
|7
|5
|Латвия
|7
|1
|0
|6
|5-17
|-12
|3
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