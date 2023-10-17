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Защитник сборной Бельгии Менье отреагировал на убийство болельщиков: Худшее, без сомнения, еще впереди
Менье отреагировал на убийство болельщиков
Фото: twitter.com/BVB
Защитник сборной Бельгии и дортмундской "Боруссии" Томас Менье высказался относительно инцидента с убийством двух шведских болельщиков сторонником радикальных религиозных течений, который произошел вчера, 16 октября.
"И худшее, без сомнения, еще впереди. Давайте помолимся за жертв и людей, на которых плохо повлияло неправильное религиозное учение. Да поможет им бог вернуться на правильный путь", - написал Менье в Twitter.
Напомним, вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия - Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. До перерыва команды обменялись голами - 1:1.
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