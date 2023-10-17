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Отбор к Евро-2024. Казахстан сохраняет шансы на второе место после победы над Финляндией
15 очков в восьми турах
Фото: Huuhkajat/Автор - невідомий
Сборная Казахстана берет реванш у сборной Финляндии за домашнее поражение, и выходит на чистое третье место в своей группе. Казахстан имеет 15 очков после восьми туров, отставая от Словении и Дании на одно очко. Правда конкуренты сыграли на матч меньше.
Финляндия доминировала в первом тайме, забила гол после штрафного, и могла отличаться еще. Нереализованные моменты аукнулись Финляндии после перерыва. Казахстан отыграл один гол после пенальти, а в конце игры Зайнутдинов сделал дубль, откликнувшись на подачу после углового.
Отбор на Евро-2024, группа H, восьмой тур
Финляндия – Казахстан 1:2
Голы: Тэйлор 28 – Зайнутдинов 77 (пен.), Зайнутдинов 89
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Словения
|7
|5
|1
|1
|16-6
|+10
|16
|2
|Дания
|7
|5
|1
|1
|15-6
|+9
|16
|3
|Казахстан
|8
|5
|0
|3
|12-9
|+3
|15
|4
|Финляндия
|8
|4
|0
|4
|12-9
|+3
|12
|5
|Северная Ирландия
|7
|2
|0
|5
|7-8
|-1
|6
|6
|Сан-Марино
|7
|0
|0
|7
|0-24
|-24
|0
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