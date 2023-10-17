Отбор к Евро-2024. Казахстан сохраняет шансы на второе место после победы над Финляндией

Сборная Казахстана берет реванш у сборной Финляндии за домашнее поражение, и выходит на чистое третье место в своей группе. Казахстан имеет 15 очков после восьми туров, отставая от Словении и Дании на одно очко. Правда конкуренты сыграли на матч меньше.

Финляндия доминировала в первом тайме, забила гол после штрафного, и могла отличаться еще. Нереализованные моменты аукнулись Финляндии после перерыва. Казахстан отыграл один гол после пенальти, а в конце игры Зайнутдинов сделал дубль, откликнувшись на подачу после углового.

Отбор на Евро-2024, группа H, восьмой тур

Финляндия – Казахстан 1:2

Голы: Тэйлор 28 – Зайнутдинов 77 (пен.), Зайнутдинов 89