Отбор на Евро-2024. Англия – Италия 3:1. Кейн и Беллингем раздавили апеннинцев и оформили путевку на Евро

Сборная Англии одержала уверенную победу в матче против Италии на "Уэмбли", благодаря которой они досрочно оформили путевку на Евро-2024. Как оказалось, пропускать первыми вообще не страшно, если в твоем составе есть Джуд Беллингем и Харри Кейн. Высококлассный футбол в исполнении этих двух игроков позволил хозяевам поля не заметить сопротивления.

Были ли какие-то сюрпризы в контексте стартовых составов? Наверное, стоит отметить выход в центре поля сборной Англии Калвина Филлипса, который не получает достаточно игрового времени в "Манчестер Сити", а также Стефана Эль-Шаарави, который в прошлый международный перерыв даже не был вызван в состав, а в матче против Мальты провел весь матч на скамейке запасных.

Сборная трех львов очень активно начала эту встречу и систематически оказывала давление на своих соперников. Воплотить это давление в опасные моменты не получалось, но та уверенность, с которой они владели мячом, давала достаточно оптимизма, чтобы ожидать первого гола в ворота Доннаруммы еще в первом тайме.

Впрочем, все это касается первых 15 минут, ведь в своей первой атаке Скуадра Адзурра сразу нашла сетку ворот хозяев поля. Стоит отметить, что провалился на своем левом фланге Киран Триппьер, который дал свободно забежать и получить пас Джованни Ди Лоренцо. Конечно, левый фланг не является привычной позицией для Кирана, за это градус критики на английского защитника можно убавить, но тем не менее. Прострел от Ди Лоренцо транзитом через Фраттези дошел до Джанлуки Скамакки, который в касание отправил круглого под перекладину ворот Пикфорда. Это дебютный гол для Джанлуки за сборную Италии, он проводил свой 13 матч за первую команду с Апеннинского полуострова.

После пропущенного гола подопечные Гарета Саутгейта начали еще больше открываться и освобождать зоны сзади, чем пользовались итальянцы, однако это позволяло им еще более массированно наседать на чужие ворота. Именно благодаря этой тактике англичанам удалось заработать пенальти. Это Джуд Беллингем побежал открываться под передачу и в последний момент опередил Ди Лоренцо, который не дотянулся до мяча, но дотянулся до ноги полузащитника мадридского "Реала". Харри Кейн спокойно исполнил одиннадцатиметровый удар. 1:1.

Италия сознательно играла вторым номером и точно не спешила форсировать события. Они достаточно умело реагировали на ошибки своих соперников и при возможности остро контратаковали. Хозяева "Уэмбли" чувствовали себя соответственно: контроль мяча, хорошие комбинации. Но ведь важно не то, сколько времени ты владел мячом. Важно как ты им распоряжался. Что касается первого тайма, то за этот аспект итальянцам точно не должно быть стыдно.

В начале второй половины встречи гений Джуда Беллингема и Маркуса Рэшфорда создал гол почти из ничего. Высококлассный подкат от Джуда на своей половине поля и резкий переход в контратаку при поддержке Рэшфорда. Передача на форварда "Манчестер Юнайтед", который легко сместился в центр и отправил мяч в дальний угол ворот, Доннарумма даже не шелохнулся. Очень качественный гол, который позволил англичанам выйти вперед.

Именно в этот момент матч перешел в очень комфортное для сборной трех львов русло: подопечные Лучано Спаллетти бросились атаковать, открывая достаточно зон позади, а хозяева поля с удовольствием пользовались пространством, организуя острые контратаки. Однако атаковать у итальянцев вообще не получалось, до конца встречи хотя бы намека на опасность у владений Пикфорда мы так и не увидели.

Третий гол в исполнении Англии — это индивидуальный мастер-класс от Харри Кейна, который до конца побежал за мячом после борьбы с Алессандро Бастони, затем остроумно пробросил круглого мимо Скальвини и спокойно реализовал выход один на один с Джиджи Доннаруммой. Если это не футбол мирового уровня, то что тогда?

В итоге имеем уверенную победу, которая точно идет на пользу сборной Украины в контексте борьбы в группе. Спасибо трем львам за такой подарок, поздравляем их с выходом на Чемпионат Европы и ждем поединка нашей сборной против Скуадры Адзурры.

Отбор на Евро-2024, 8-й тур

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Англия — Италия 3:1

Голы: Кейн (32, с пенальти, 77), Рэшфорд (57) — Скамакка (15)

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунс (Гейи, 63), Магуайр, Триппьер — Филлипс (Хэндерсон, 69), Райс — Фоден, Беллингем (Грилиш, 85), Рэшфорд — Кейн

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Скальвини, Ачерби (Бастони, 63), Удоджи (Димарко, 63) — Фраттези, Кристанте, Барелла — Берарди (Распадори, 78), Скамакка (Кин, 63), Эль-Шаарави (Орсолини, 87)

Предупреждения: Филлипс (9) — Удоджи (10), Ди Лоренцо (30), Скальвини (65)