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Саутгейт: У нас была самая сложная группа - Украина, Италия и Англия
Англичане обыграли итальянцев и досрочно вышли на Евро-2024
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Италией (3:1) и завоевание путевку в финальный раунд Евро-2024.
"Во-первых, я думаю, что сегодня мы сыграли очень хорошо. У нас была неудача с пропущенным голом, но сохранили спокойствие и вернулись в игру. Во втором тайме, я считаю, мы играли замечательно. Не только по качеству нашей игры и в том, как мы контролировали мяч, но и в отношении дисциплины в команде. Наши фланговые игроки проделали для нас невероятную работу в обороне.
Что касается квалификации, я думаю, что мы вышли из самой сложной группы – Украина, Италия и Англия. С самого начала, благодаря победе в Неаполе и матчу здесь против Украины, мы стабильно выступали хорошо. Мне нравится работать с этой группой игроков, они особенные.
В такие ночи, как сегодня, в больших матчах, где присутствует давление, мы спокойно обращаемся с мячом и сохраняем владение, а не отдаем его. Я думал, что мы сделали это сегодня, от вратаря до атаки. Мы сработали, очень хорошо атаковали и играли с настоящим хладнокровием.
Беллингем? У него блестящий склад ума, это главное. В конце концов, это определяет, что вы будете делать в своей жизни. Нам повезло, что он у нас есть.
В такой вечер, как сегодня, сложно выделить кого-то. Я думаю, мы увидели очень хорошего Маркуса Рэшфорда, который неустанно работал на команду. Фил Фоден провел один из своих лучших вечеров за сборную Англии. По всем направлениям была реально хорошая игра", - подытожил Саутгейт.
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