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Сборная Италии огласила состав на отборочные матчи Евро-2024 против Северной Македонии и Украины
В команде два новичка
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сборная Италии объявила состав на отборочные матчи Евро-2024 по футболу.
Напомним, что с уже 20 ноября команда Лучано Спаллетти сыграет со сборной Украины.
Отсутствуют в составе полузащитники Сандро Тонали ("Ньюкасл") и Николо Фаджоли ("Ювентус"). Эти футболисты были отстранены от футбола из-за нарушения правил на ставки.
Также не сыграет форвард "Дженоа" Маттео Ретеги, который восстанавливается после травмы.
Состав сборной Италии:
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Алекс Мерет, Иван Проведель, Гульельмо Викарио;
Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко, Алессандро Буонджорно, Давиде Калабрия, Андреа Камбьясо, Федерико Гатти, Джованни Ди Лоренцо, Рафаэль Толой;
Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези, Джакомо Бонавентура, Андреа Кольпани, Брайан Кристанте, Жоржиньо, Мануэль Локателли;
Нападающие: Доменико Берарди, Федерико Кьеза, Мойзе Кин, Стефан Аль-Шаарави, Маттео Политано, Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка, Николо Дзаньоло.
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