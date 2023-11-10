Сборная Италии огласила состав на отборочные матчи Евро-2024 против Северной Македонии и Украины

Сборная Италии объявила состав на отборочные матчи Евро-2024 по футболу.

Напомним, что с уже 20 ноября команда Лучано Спаллетти сыграет со сборной Украины.

Отсутствуют в составе полузащитники Сандро Тонали ("Ньюкасл") и Николо Фаджоли ("Ювентус"). Эти футболисты были отстранены от футбола из-за нарушения правил на ставки.

Также не сыграет форвард "Дженоа" Маттео Ретеги, который восстанавливается после травмы.

Состав сборной Италии:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Алекс Мерет, Иван Проведель, Гульельмо Викарио;

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко, Алессандро Буонджорно, Давиде Калабрия, Андреа Камбьясо, Федерико Гатти, Джованни Ди Лоренцо, Рафаэль Толой;

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези, Джакомо Бонавентура, Андреа Кольпани, Брайан Кристанте, Жоржиньо, Мануэль Локателли;

Нападающие: Доменико Берарди, Федерико Кьеза, Мойзе Кин, Стефан Аль-Шаарави, Маттео Политано, Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка, Николо Дзаньоло.