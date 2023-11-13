Матчи, которые могут гарантировать Украине плей-офф, выступление молодежки. Расписание футбола на 13 - 19 ноября

Эта неделя будет не такой насыщенной, как предыдущие. Наступила последняя в этом календарном году пауза ФИФА – сборные готовятся к последнему рывку в групповом раунде квалификации Евро-2024. Украина будет играть на следующей неделе, но уже на этой ей может быть обеспечено место в плей-офф в случае неудачи с Италией. И, собственно, результат самой Италии для нас имеет немалое значение. Также будет играть молодежка. График всех топ-матчей недели собрали в одну новость. Заносите в заметки.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Понедельник, 13-е ноября

Много элитного футбола в этот день не будет. Доигрывают некоторые национальные чемпионаты, а национальные сборные интенсивно готовятся к ФИФА-окну, которое стартует в конце недели. Обращаем свое внимание на Польшу, а также на чемпионат мира U-17.

Индонезия U-17 - Панама U-17. 14:00. ЧМ U-17. MEGOGO

Узбекистан U-17 - Канада U-17. 14:00. ЧМ U-17. МЕГОГО

"Рух" - "Радомьяк". 20:00. Экстракляса

Вторник. 14-е ноября

Предлагаем обратить свое внимание на женский чемпионат. Здесь состоится матч с громкой вывеской – "Ворскла" против "Шахтера". Также продолжится чемпионат мира U-17. Можно будет понаблюдать за нашими соседями поляками, а также за традиционно сильными на любом уровне англичанами и бразильцами.

Бразилия U-17 - Новая Каледония U-17. 11:00. ЧМ U-17. MEGOGO

Сенегал U-17 - Польша U-17. 11:00. ЧМ U-17. МЕГОГО

"Ворскла" - "Шахтер". 12:00. Женский чемпионат. YouTube

Англия U-17 - Иран U-17. 14:00. ЧМ U-17. MEGOGO

Япония U-17 - Аргентина U-17. 14:00. ЧМ U-17. МЕГОГО

Среда, 15-е ноября

Здесь уже интереснее. Израиль сыграет со Швейцарией отложенный матч квалификации Евро-2024. Израиль – одна из тех команд, кто может либо обеспечить Украине плей-офф, либо быть нашим соперником там. Состоится один матч Второй лиги Украины. Матч квалификации к Евро U-19 проведет сборная Украины соответствующей возрастной группы. Также будет один очень интересный товарищеский матч.

Украина U-19 - Мальта U-19. 12:00. Отбор к Евро-2024 U-19. YouTube

"Звягель" - "Рух-2". 13:00. Вторая лига. YouTube

Израиль - Швейцария. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Бельгия - Сербия. 21:45. Товарищеский матч. MEGOGO

Четверг, 16-е ноября

В этот день Украина должна сыграть спарринг с "Лехией", но он будет закрытым для ТВ и зрителей. Однако начнется последний в этом году мини-цикл отбора к Евро-2024 (тот, который был запланирован заранее). И вот здесь нас очень интересует матч с участием Черногории, потеря очков которой будет на руку Украине. Да и просто следим за тем, как будет дополняться список участников финальной части будущего чемпионата Европы.

Азербайджан - Швеция. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Болгария - Венгрия. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Грузия - Шотландия. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Эстония - Австрия. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Кипр - Испания. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Лихтенштейн - Португалия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Люксембург - Босния и Герцеговина. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Словакия - Исландия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Черногория - Литва. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Пятница, 17-е ноября

Молодежная сборная Украины, которая сейчас очень классно выглядит, сыграет с Люксембургом. И чрезвычайно важный для нас матч в нашей квалификационной группе к Евро-2024 среди национальных сборных – сможет ли Италия взять три очка? И просто интересные и принципиальные с точки зрения турнирного положения битвы поляков с чехами и датчан со словенцами.

Казахстан - Сан-Марино. 17:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Молдова - Албания. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Финляндия - Северная Ирландия. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Украина U-21 - Люксембург U-21. Отбор к Евро-2025. YouTube

Англия - Мальта. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Дания - Словения. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Италия - Северная Македония. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Польша - Чехия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Суббота, 18-е ноября

Сможет ли Армения Александра Петракова все же совершить сенсацию в своей группе? Для этого нужно обязательно побеждать Уэльс. Будет развязка в группе І, где сыграют прямые конкуренты Израиль и Румыния. Также свой квалификационный матч Евро U-19 проведет сборная Украины.

Украина U-19 - Косово U-19. 12:00. Отбор к Евро-2024 U-19. YouTube

Армения - Уэльс. 16:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Латвия - Хорватия. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Израиль - Румыния. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Нидерланды - Ирландия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Франция - Гибралтар. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Швейцария - Косово. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Германия - Турция. 21:45. Товарищеский матч. MEGOGO

Воскресенье, 19-е ноября

Если позиция Украины в очереди на плей-офф отбора Евро-2024 не определится раньше, то точно определится в воскресенье, когда сыграет Сербия. Интересно, сможет ли выполнить задачу Словакия, которая на ближайший чемпионат Европы имеет весомые планы. Также предлагаем проследить за топовыми сборными, которые уже будут играть без особой мотивации.