Служба Безопасности Израиля сбила подозрительный дрон во время матча своей сборной в Косово

Во вторник Нир Двори, военный корреспондент израильского 12-го канала, сообщил, что на фоне войны в секторе Газа и роста напряженности во всем мире в том, что касается Израиля, речь зашла и о спорте. Во время матча сборной Израиля в Косово в воскресенье в рамках Отборочного турнира на Евро-2024 произошел неожиданный инцидент.

Как сообщил Двори, во время матча в Приштине сотрудники Службы Безопасности Израиля (ШАБАК), сопровождавшие свою сборную, совместно с местными силами безопасности зафиксировали подозрительный дрон, приближавшийся к полю. ШАБАК принял решение сбить дрон и сделал это с помощью технических средств, находившихся в его распоряжении.

Двори также сообщает, что последовавшее обследование сбитого дрона не выявило никакого вооружения на нем и ничего подозрительного вообще.

Следует отметить, что, как сообщали ранее израильские СМИ, сборная Израиля находилась в Косово с усиленной охраной, беспрецедентной по числу сотрудников. Среди них 35-ю сотрудниками ШАБАКа. И, в частности, именно по требованию Служб Безопасности сборная покинула Косово в ночь после матча, а не осталась там до утра. К неудовольствию руководства сборной, желавшего предоставить футболистам больше времени нормального сна.

Напомним, что матч в Косово завершился победой местной сборной со счетом 1:0, а уже сегодня (среда) сборная Израиля сыграет свой домашний матч того же Отборочного турнира в Венгрии против сборной Швейцарии.