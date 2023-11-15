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Служба Безопасности Израиля сбила подозрительный дрон во время матча своей сборной в Косово
ШАБАК сопровождал сборную Израиля в расширенном составе
EPA
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