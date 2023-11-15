Отбор на Евро-2024. Швейцария ещё не на Евро - теряет победу над Израилем в концовке

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа I. Перенесенный матч

Венгрия. Фельчут. "Панчо Арена"

Израиль - Швейцария 1:1

Голы: Вайссман 88 - Варгас 36

Израиль: О. Глазер, Даса (Захави 65), Шломо, Гольдберг, Давидзада, Абу Фани, Лави (Д. Глазер 65), Сафури (Каниковски 46), Халайли (Вайссман 81), Турджеман, Токломати (Глух 65)

Швейцария: Зоммер, Эдимилсон, Аканджи, Зесигер, Родригес, Фройлер, Закария, Джака, Окафор (Зекири 69, Комерт 90+4), Амдуни (Ндой 69), Варгас (Штеффен 77)

Предупреждения: Абу Фани 24, Сафури 26, Давидзада 53 - Закария 45, Зекири 80, Зесигер 90+2, Штеффен 90+3

Удаление: Эдимилсон 90+4 (прямая красная)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

В Швейцарии ожидали выиграть десять матчей из десяти в этой слабой группе. Об этом говорил даже капитан Гранит Джака. Но выиграли лишь четыре из уже восьми. Давление на главного тренера Мурата Якина все возрастает, в него не верят. Даже спортивный директор сборной Пьерлуиджи Тами говорит, что в декабре будут "приняты решения". Сегодня Nati могли официально выйти на Евро, но упустили выход в концовке.

Упустили против сборной Израиля, проблемы которой несравнимо большие. Война заставила ее не только играть четыре матча за девять дней после более месяца без футбола в своей лиге, но и думать и говорить не о футболе. Превращать футбол в способ утешения своих граждан. В Косово три дня назад на ужасном поле она не сумела утешить никого и должна была уступать даже с разгромом, а не 0:1. Но сегодня боролась.

Израильтяне изменили стартовый состав по сравнению с Косово на 7/11. Вся атакующая тройка состояла из 19-20-летних игроков, звезд и полуфиналистов юношеского Чемпионата Мира и молодежного Евро этого года. Перед матчем пресса говорила даже о возможном отказе от борьбы с целью сберечь силы. Но на самом деле новый состав боролся яростно и выглядел довольно организованно.

В первом тайме швейцарцы владели мячом 62 процента времени. Но долго не могли создать. Разве что в самом дебюте оборона израильтян ошиблась, Варгас выскочил на вратаря, и тому пришлось отбивать ногой. Постепенно номинальные хозяева начали все чаще выходить в атаку. Турджеман чуть не перебросил Зоммера с центра поля - тот вернулся и вытащил с трудом. Но тогда и у гостей появился простор для атак.

Три супермомента Nati в итоге создали. Две красивые комбинации через центр поля выводили Окафора и Варгаса на вратаря. Оба попадали в перекладину, после первого Варгас добил, но при этом подтолкнул оппонента. Эдимилсон навесил с правого фланга, о Варгасе все забыли, и Рубен точно пробил головой. 1:0.

Во втором тайме уже Израиль владел 62 процента. Швейцария играла на удержание. Поначалу плохо, ведь Турджеман навесил, а Халайли головой пробил в перекладину. Другой навес, мяч попадает в отставленную руку Зесигера, Тейлор показывает, что тот тянулся к мячу головой, ВАР проверяет и не зовет его. На повторах никакого касания головой не видно.

Все же большая часть тайма была спокойной для гостей. Они держали игру в центре поля, докатывали ее до конца. Еще и Амдуни прорвался в контратаке в центр штрафной (не попал), Закария пробивал с ее линии с подачи углового (вратарь вытащил). Замены хозяев не помогали, даже правого защитника на центрфорварда. И все же одна помогла. Навес, Эдимилсон плохо выбивает, и Вайссман сравнивает счет.

Эдимилсон еще и успел удалиться с поля за грязный подкат в центральной зоне. Два его партнера по команде получили желтые карточки в других эпизодах. Швейцарцы сильно нервничали в концовке.

Уже пять из шести официальных матчей между Швейцарией и Израилем завершились вничью. В этом плане результат логичный. По игре швейцарцы были опаснее, но слишком уж отошли назад. Критика в адрес Якина не уменьшится. Тем более, что уже в третьем матче в кампании потерял победу после 87-ой минуты. А Израиль реабилитировался за Косово, еще и вторым составом, и чувствует себя увереннее.

Швейцарии хватит двух очков в двух последних турах для выхода на Евро. Израилю же нужны победы над Румынией и Андоррой и помощь от той же Швейцарии в Румынии в виде хотя бы ничьей.