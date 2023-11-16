Отбор к Евро. Азербайджан – Швеция 3:0. Полный провал Линделефа и компании

Квалификация к Евро 2024. Группа F, 7-й тур

Баку, им. Тофика Бахрамова

Азербайджан – Швеция 3:0

Голы: Махмудов 3, 89, Дадашов 6

Матч в Баку не имел никакого турнирного значения. Бельгия и Австрия досрочно урвали путёвки на Евро, а судьба выхода Азербайджана в плей-офф находится не в их руках. В таких обстоятельствах на кону была только честь: хозяева должны были как-то ответить за поражение 5:0 в Стокгольме, а шведы – хоть как-то скрасить первое непопадание на Евро в этом столетии.

И уже в дебюте Швеция показала, почему им не место на европейском первенстве. Даже с учётом отсутствия турнирной мотивации и трагичных событий в Брюсселе месячной давности, которые перенесли игру в футбол на второй план. И дело вовсе не в отсутствии Златана – он сегодня мог бы разве что раздать экс-партнёрам тумаков.

7 лет Янне Андерссен настойчиво ставил команде простые и понятные 4-4-2. Где у каждого полевого в каждой зоне есть партнёр, за которую они вместе отвечают. И где взаимодействие в этих парах и тактическая дисциплина выходят на первый план.

Удивительным образом у "сине-жёлтых" был тотальный рассинхрон на самом базовом уровне. В дебюте особенно выделились пары ЦЗ и опорников. Последние проигрывали все возможные подборы, а первые словно проводили первую игру вместе. На третьей минуте Линделеф в худших традициях нынешнего МЮ уснул в билд-апе и позволил Дадашову не только забрать у себя мяч, но и отдать в центр на забежавшего в штрафную Махмудова. Капитан выход реализовал.

Ещё через 3 минуты отметился уже партнёр Линделефа по центру обороны Хеландер. Защитник "Рейнджерс" не только разбил офсайдную ловушку, оставив Исаева в правильном положении, но и упустил своего прямого оппонента Дадашова, который удвоил перевес. Шведы так и не проснулись от этого кошмара. До перерыва Шейдаев после углового был ближе к третьему голу для хозяев, чем вся Швеция – к своему первому.

Начало второго тайма ненадолго подарило надежду на камбек. Дьокереш имел солидный момент, как и свежий Крафт. Плюс Азербайджан остался в меньшинстве после фола последней надежды. Но вскоре хозяева успокоили игру, и до самого финального свистка Форсберг, Кулусевски и ко новой остроты не принесли. Зато Махмудов положил шедевр c метров 45 прямо за шиворот Ольсену.

3:0. В Баку праздник, который хозяева полностью заслужили. Подарили столько красоты, на сколько хватило класса. Выжали максимум из своих возможностей. Но такое фиаско – в первую очередь "заслуга" самих шведов. Абсолютно низшая точка за многие годы.

Азербайджан: Магомедалиев – Мамедов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулиев – Байрамов (Эмрели, 81), Исаев (Алиев, 75), Диниев (Джамалов, 81), Шейдаев (Паскуаль, 75) – Махмудов – Дадашов (Хагверди, 66)

Швеция: Ольсен – Вальквист (Крафт, 60), Хеландер, Линделеф, Сема – Сванберг, Густафссон (Классон, 60), Каюсте (Квайсон, 75), Форсберг – Кулусевски, Дьокереш

Предупреждения: Шейдаев 29, Магомедалиев 72, Кривоцюк 90+2 – Кулусевски 46, Каюсте 52

Удаление: Мустафазаде 57