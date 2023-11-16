Отбор к Евро. Лихтенштейн - Португалия 0:2. Девятая подряд победа Мартинеса

Отбор на Евро-2024. Группа J. 9-й тур.

16 ноября. Вадуц. "Рейнпарк Штадион"

Главный судья: Мохаммед Аль-Хаким

Лихтенштейн - Португалия 0:2

Голы: Роналду 46, Канселу 57

Лихтенштейн: Б. Бухель - Малин, Вайзер, Трабер - Бек (Кранц), Лухингер (Меер), М. Бухель, Селе (Гофер), Гоппель - Хеслер (Оспельт), Саланович (Марксер)

Португалия: Хосе Са - Жоао Канселу (Жуан Марио), Антониу Силва, Тоти Гомес - Бернарду Силва (Орта), Бруну Фернандеш (Витинья), Рубен Невеш, Диогу Жота - Роналду (Брума), Феликс (Жуан Невеш) - Рамуш

Предупреждения: Лухингер, Жота

Этот матч не имел турнирного значения для обеих команд, поскольку Португалия уже гарантировала себе победу в группе, а Лихтенштейн не имел даже теоретических шансов подняться с последнего места.

Но португальцам было за что бороться в этом поединке. Подопечные Мартинеса одержали сегодня девятую победу в этом отборе из девяти сыгранных матчей и имеют, впервые в своей истории, шанс выиграть абсолютно все матчи в отборочном цикле. Для этого осталось победить исландцев в заключительном матче.

Также следует помнить, что во время жеребьевки в финальную часть Евро 2024,

в первую корзину войдут шесть команд, а именно: Германия на правах хозяйки турнира и пять лучших команд в этой квалификации, поэтому каждое набранное очко и каждый забитый мяч могут иметь решающее значение.

Роберто Мартинес решил поэксперементировать в этом матче, в основном составе вышли два дебютанта: голкипер Хосе Са и защитник Тоти Гомес, состав получился тоже довольно необычным, в центре полузащиты играли Бруну Фернандеш и Рубен Невеш, слева в полузащите бегал Диогу Жота, в нападении играла тройка: Феликс, Криштиану и на острие действовал Рамуш.

Во время матча схема португальцев неоднократно менялась, Рубен Невеш отходил в центр обороны, на его место смещался Бернарду Силва, освобождая правый фланг для Канселу.

Чемпионам Европы 2016 года старт поединка давался очень тяжело, мотивированные сильным соперником хозяева не желали так легко уступать в этом матче.

Лихтенштейн ожидаемо играл низким блоком, не давая техничным соперникам контролировать мяч возле собственной штрафной площадки. У португальцев мало что удавалось на завершающей стадии в первом тайме, мяч редко доходил до адресатов у ворот хозяев.

Лихтенштейн выстоял в первом тайме. Но на второй тайм португальцы вышли уже более мотивированными, Криштиану сначала попал в штангу, но уже через минуту все-таки забил свой 128-й гол за сборную. Чуть больше чем через десять минут после первого гола, Канселу удвоил преимущество гостей. Сняв напряжение с плеч гостей.

Далее португальцы спокойно раскатывали мяч комбинируя на чужой половине поля, особо не торопясь. Мартинес снял с игры тройку лидеров: Роналду, Фернандеша и Бернарду, дав шанс молодым игрокам. Лихтенштейн, казалось, несмотря на счет, ставил перед собой задачу пропустить как можно меньше сегодня, и с этой задачей хозяева справились.

Португальцы, несмотря на прогнозы экспертов, не смогли разгромить "футбольного карлика", но подопечные Мартинеса остаются довольными, девятая подряд победа в отборе, лучший результат среди всех сборных, гарантированная первая корзина в жеребьевке на Евро 2024 и обновление голевого рекорда Криштиану Роналду.