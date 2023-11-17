ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Встреча лидеров группы. Дания – Словения. Анонс и прогноз матча отбора на ЧЕ-2024 на 17.11.2023
Решающая битва за первую строчку секстета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат Европы-2024
Группа H, девятый тур
17 ноября, 21:45. "Паркен" (Копенгаген)
Главный арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Словенцы довольно неожиданно лидируют в своей группе. Сегодня у них будет тяжелое испытание – защитить первое место в выездном поединке против главного конкурента. Дания на голову сильнее своих соперников, однако стабильности и дисциплины команде не хватает.
Новости Дании
После провального Чемпионата мира подопечные Юльманд получили шанс на реабилитацию во время матчей отбора на ЧЕ-2024. Однако положительными успехами они похвастаться не могут. В группе с командами, которые все находятся за топ-50 мирового рейтинга, датчане до сих пор не гарантировали себе путевку на континентальное первенство.
В то же время команда Юльманда уступила всего один раз за восемь туров, но как! Датчане выигрывали в гостях у Казахстана со счетом 0:2, однако в заключительной четверти матча пропустили трижды и потеряли возможность заработать хотя бы очко. Еще одна потеря зачетных пунктов произошла в поединке против сегодняшнего соперника – Словении. В столице этой страны, Любляне, команды обменялись голами и установили итоговую ничью.
Новости Словении
Подопечные Кека также имеют в пассиве всего одно поражение. Достаточно неудачным получился июньский отрезок отборочных матчей. Первоначально Словения уступила в гостях Финляндии. Дальше была домашняя ничья с Данией – этот результат можно считать довольно неплохим. Однако в итоге все равно только одно очко из шести возможных.
В то же время во всех остальных матчах была зафиксирована победа. В активе команды Кека 19 очков и текущее первое место в секстете. Они предваряют Данию благодаря тому, что пропустили на один гол меньше. Интересно, что этот мяч датчане вынимали из своих ворот в прошлом матче против Сан-Марино. Он может стать решающим, если и сегодня будет зафиксирована ничья.
Последние пять матчей Дании и Словении
Последние пять встреч хозяев
- 17.10. Сан-Марино – Дания 1:2 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 14.10. Дания – Казахстан 3:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 10.09. Финляндия – Дания 0:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 07.09. Дания – Сан-Марино 4:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 19.06. Словения – Дания 1:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
Последние пять встреч гостей
- 17.10. Северная Ирландия – Словения 0:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 14.10. Словения – Финляндия 3:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 10.09. Сан-Марино – Словения 0:4 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 07.09. Словения – Северная Ирландия 4:2 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 19.06. Словения – Дания 1:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
Последние пять личных встреч между командами
- 19.06.23. Словения – Дания 1:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 06.02.08. Словения – Дания 1:2 (ТМ)
- 25.04.01. Дания – Словения 3:0 (ТМ)
- 30.04.97. Дания – Словения 4:0 (Отбор на ЧМ-1998)
- 01.09.96. Словения – Дания 0:2 (Отбор на ЧМ-1998)
Турнирная таблица группы H
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Словения
|8
|6
|1
|1
|17-6
|19
|2
|Дания
|8
|6
|1
|1
|17-7
|19
|3
|Казахстан
|8
|5
|0
|3
|12-9
|15
|4
|Финляндия
|8
|4
|0
|4
|12-9
|12
|5
|Северная Ирландия
|8
|2
|0
|6
|7-9
|6
|6
|Сан-Марино
|8
|0
|0
|8
|1-26
|0
Ставки и коэффициенты на матч Дания – Словения
Прогноз матча Дания – Словения от UA-Football
Исторически датчане сильнее словенцев в очных встречах, но до этого отбора "красно-белые" также и побеждали во всех матчах против Словении. В июне встречи подопечные Кека мощно сопротивлялись. Сегодня они тоже это будут делать. Дания будет много атаковать, однако защита соперника должна выдержать по крайней мере до перерыва. Прогноз: Ничья в первом тайме (Кф 2,2).
Популярное сейчас
- 11 из 24. Определились еще два участника Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- Одиннадцать из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- Верес официально объявил персонами нон грата двух агентов. Источник уточнил причину
- Матчи, которые могут гарантировать Украине плей-офф, выступление молодежки. Расписание футбола на 13 - 19 ноября
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото