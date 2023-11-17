Встреча лидеров группы. Дания – Словения. Анонс и прогноз матча отбора на ЧЕ-2024 на 17.11.2023

Отбор на Чемпионат Европы-2024

Группа H, девятый тур

17 ноября, 21:45. "Паркен" (Копенгаген)

Главный арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Данія - Словенія Смотреть трансляцию

Словенцы довольно неожиданно лидируют в своей группе. Сегодня у них будет тяжелое испытание – защитить первое место в выездном поединке против главного конкурента. Дания на голову сильнее своих соперников, однако стабильности и дисциплины команде не хватает.

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Новости Дании

После провального Чемпионата мира подопечные Юльманд получили шанс на реабилитацию во время матчей отбора на ЧЕ-2024. Однако положительными успехами они похвастаться не могут. В группе с командами, которые все находятся за топ-50 мирового рейтинга, датчане до сих пор не гарантировали себе путевку на континентальное первенство.

В то же время команда Юльманда уступила всего один раз за восемь туров, но как! Датчане выигрывали в гостях у Казахстана со счетом 0:2, однако в заключительной четверти матча пропустили трижды и потеряли возможность заработать хотя бы очко. Еще одна потеря зачетных пунктов произошла в поединке против сегодняшнего соперника – Словении. В столице этой страны, Любляне, команды обменялись голами и установили итоговую ничью.

Новости Словении

Подопечные Кека также имеют в пассиве всего одно поражение. Достаточно неудачным получился июньский отрезок отборочных матчей. Первоначально Словения уступила в гостях Финляндии. Дальше была домашняя ничья с Данией – этот результат можно считать довольно неплохим. Однако в итоге все равно только одно очко из шести возможных.

В то же время во всех остальных матчах была зафиксирована победа. В активе команды Кека 19 очков и текущее первое место в секстете. Они предваряют Данию благодаря тому, что пропустили на один гол меньше. Интересно, что этот мяч датчане вынимали из своих ворот в прошлом матче против Сан-Марино. Он может стать решающим, если и сегодня будет зафиксирована ничья.

Последние пять матчей Дании и Словении

Последние пять встреч хозяев

17.10. Сан-Марино – Дания 1:2 (Отбор на ЧЕ-2024)

14.10. Дания – Казахстан 3:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

10.09. Финляндия – Дания 0:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

07.09. Дания – Сан-Марино 4:0 (Отбор на ЧЕ-2024)

19.06. Словения – Дания 1:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

Последние пять встреч гостей

17.10. Северная Ирландия – Словения 0:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

14.10. Словения – Финляндия 3:0 (Отбор на ЧЕ-2024)

10.09. Сан-Марино – Словения 0:4 (Отбор на ЧЕ-2024)

07.09. Словения – Северная Ирландия 4:2 (Отбор на ЧЕ-2024)

19.06. Словения – Дания 1:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

Последние пять личных встреч между командами

19.06.23. Словения – Дания 1:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

06.02.08. Словения – Дания 1:2 (ТМ)

25.04.01. Дания – Словения 3:0 (ТМ)

30.04.97. Дания – Словения 4:0 (Отбор на ЧМ-1998)

01.09.96. Словения – Дания 0:2 (Отбор на ЧМ-1998)

Турнирная таблица группы H

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

Ставки и коэффициенты на матч Дания – Словения

Прогноз матча Дания – Словения от UA-Football

Исторически датчане сильнее словенцев в очных встречах, но до этого отбора "красно-белые" также и побеждали во всех матчах против Словении. В июне встречи подопечные Кека мощно сопротивлялись. Сегодня они тоже это будут делать. Дания будет много атаковать, однако защита соперника должна выдержать по крайней мере до перерыва. Прогноз: Ничья в первом тайме (Кф 2,2).