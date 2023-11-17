Отбор на Евро-2024. Казахстан обыграл Сан-Марино и закрепился на третьей строчке в группе

17 ноября состоялся матч квалификации на Евро-2024, в котором встречались национальная команда Казахстана и аутсайдер группы G сборная Сан-Марино.

Встреча завершилась победой хозяев - 3:1.

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У Казахстана голами отметились Ислам Чесноков (2 гола) и Абат Аймбетов, а у гостей единственный гол забил Симоне Франчози.

После этого матча изменений в группе не произошло. Казахстан с 18 очками в активе занимает третье место в группе. Сан-Марино в общем пропустило 29 голов и занимает последнюю строчку, не имея в запасе очков.

Евро-2024. Квалификация. Группа H.

Казахстан — Сан-Марино 3:1