Владислав Бабогло вырвал ничью для Молдовы на последних минутах матча против Албании

17 ноября состоялся матч квалификации на Евро-2024 группы E, в котором встречались Молдова и Албания.

Матч закончился со счетом 1:1. Голом у гостей отметился Сокол Чикалеши, а сравнял счет защитник львовских Карпат Владислав Бабогло на 87-й минуте.

После этой победы Албания набрала 14 очков и вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места. Молдова после 7 сыгранных матчей занимает 3-ю строчку с 10 баллами.