ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владислав Бабогло вырвал ничью для Молдовы на последних минутах матча против Албании
Албания проходит дальше
Фото: Instagram
17 ноября состоялся матч квалификации на Евро-2024 группы E, в котором встречались Молдова и Албания.
Матч закончился со счетом 1:1. Голом у гостей отметился Сокол Чикалеши, а сравнял счет защитник львовских Карпат Владислав Бабогло на 87-й минуте.
После этой победы Албания набрала 14 очков и вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места. Молдова после 7 сыгранных матчей занимает 3-ю строчку с 10 баллами.
Популярное сейчас
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Украина - Италия
- УАФ показала видео голов закрытого спарринга Лехия - сборная Украины
- 11 из 24. Определились еще два участника Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО