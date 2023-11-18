Израиль - Румыния: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

В субботу в Венгрии на стадионе "Панчо Арена" состоится матч девятого тура группы I, в котором сойдутся сборные Израиля и Румынии. Румыны делят первую строчку в группе вместе со швейцарцами, Израиль отстает от лидеров на 4 очка.

Румыны готовятся к своему первому поединку после победы над Андоррой со счетом 4:0 в прошлом месяце. Поэтому гости будут иметь преимущество в "свежести" по сравнению с израильтянами, для которых этот матч будет третьим за семь дней.

Отбор к Евро-2024. Группа I. 9-й тур

18 ноября. Венгрия, Фульчут. "Панчо Арена"

Израиль 21:45 Румыния

Трансляция: MEGOGO Футбол 5

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