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Израиль - Румыния: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Израиль - Румыния. Онлайн видео трансляция матча ⋇ 18.11.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
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В субботу в Венгрии на стадионе "Панчо Арена" состоится матч девятого тура группы I, в котором сойдутся сборные Израиля и Румынии. Румыны делят первую строчку в группе вместе со швейцарцами, Израиль отстает от лидеров на 4 очка.
Румыны готовятся к своему первому поединку после победы над Андоррой со счетом 4:0 в прошлом месяце. Поэтому гости будут иметь преимущество в "свежести" по сравнению с израильтянами, для которых этот матч будет третьим за семь дней.
Отбор к Евро-2024. Группа I. 9-й тур
18 ноября. Венгрия, Фульчут. "Панчо Арена"
Израиль 21:45 Румыния
Трансляция: MEGOGO Футбол 5
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