ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роберт Левандовски: Нам не хватило для победы мощного удара с дистанции
Нападающий сборной Польши высказался о ничье с Чехией
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски высказался о матче 9-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Чехией.
"Играли хорошо. Владели мячом, правильно направляли атаки и часто проникали в чужую штрафную. Считаю, нам не хватило для победы мощного удара с дистанции", - приводит слова Левандовского официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч Польша - Чехия закончился ничьей 1:1.
Популярное сейчас
- “Мы уже почти на Евро”. Заголовки итальянских газет после матча с Северной Македонией
- Ванат объяснил, почему Ребров не вызвал его на предстоящий матч с Италией
- Разгромная победа молодежки, -10 очков для Эвертона, уход Шарана из Миная. Главные новости за 17 ноября
- Тринадцать из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО