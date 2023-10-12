Польша рискует не выйти на Евро-2024. Что не так с Кадрой

Когда в октябре 2022-го состоялась жеребьевка квалификационного раунда Евро-2024, казалось, что у Польши нет никаких проблем. Да, в группе присутствует довольно крепкая Чехия, но рядом есть Молдова, Албания и Фарерские острова — команды, за счет которых лидеры обычно гарантируют себе очки.

Сейчас на улице октябрь 2023-го и ситуация совсем не соответствует стартовым прогнозам — после пяти поединков "Кадра" набрала жалкие 6 баллов и расположилась четвертой (хуже выступили островитяне, но от них никто ничего не ожидал).

До завершения отбора еще три встречи, поэтому есть неплохие шансы исправить положение (Молдова и Чехия имеют в активе по 8 пунктов, Албания — 10). Но каков бы ни был итог, Польша все равно получила серьезный репутационный удар — у наших соседей были все шансы, чтобы спокойно забронировать путевку в Германию, но они стали посмешищем в глазах коммьюнити. Почему?

Неопределенность в кабинетах бросила тень на перспективы Польши

Футбольное правило говорит, что за результат всегда отвечает тренер. Это так, но в случае "красно-белых" есть вопросы к тамошней ассоциации. Если ты не можешь определиться с вектором развития сборной и приглашаешь столь разноплановых (или оторванных от местных реалий) коучей, грех не наломать дров.

Тот же Паулу Соуза провалился на Евро-2020, несколько подправил имидж выходом на катарский Мундиаль, однако на сам форум не поехал. Специалиста засыпали предложениями, возник скандал, после чего португалец заплатил компенсацию и сразу бежал во "Фламенго".

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Чеслав Михневич? Безусловно, у наставника среди добродетелей – 1/8-я чемпионата мира, что с Польшей случилось впервые за тридцать шесть лет. Хороший показатель на бумаге, однако не на практике, чиновники считали, что можно лучше, а стиль, выбранный Михневичем, только вредил. Если очень упростить, то мотивация увольнения следующая – "мы хотим видеть атакующую игру, которая использует на сто процентов потенциал Левандовского, Зелинского, Шиманского или Залевского".

Справедливости ради надо отметить, что Михневич не является светилом профессии и своей методикой напоминает Феликса Магата. Жесткий, абсолютно негибкий, взрывной — все это наблюдалось в варшавской "Легии", и вряд ли оправдало бы себя на длительной дистанции с национальной командой.

Польский футбольный союз рассматривал несколько кандидатур и остановился на двоих – Паулу Бенту и Владимир Петкович нравились идеологией и умением подстроиться под соперника. Первый специалист произвел хорошее впечатление на ЧМ-2022 (как ни крути, Южная Корея обыграла Португалию и преодолела групповой барьер), а швейцарец боснийского происхождения давно доказал, что умеет работать с ограниченными ресурсами.

Учитывая, как быстро функционеры переключились на Фернанду Сантуша, стало ясно, что у них с самого начала не было четкой стратегии. С одной стороны, почему бы не попробовать? Сантуш торжествовал на Евро-2016, имел большой кредит доверия, еще раньше работал во главе Греции, где с откровенно посредственным составом преуспел — вспомните "эллинов" на ЧЕ-2012 и через два года – на полях Бразилии.

В то же время, Фернанду не мог дать то, что по своей сути стоило Михневичу должности — тренер заметно забронзовел, зависел от конкретных персонажей, не спешил со сменой поколений, принимал слишком прагматические решения. Впрочем, для поляков желание похвастаться громким именем оказалось дороже — еще бы, последним менеджером с таким широким послужным списком был Лео Бенхаккер. Тот, кто надеялся увидеть тактическую революцию и отдохнуть от консерватизма, видимо, сильно разочаровался.

Вы знаете, чем подытожилась ставка на Сантуша — назначен в январе 2023-го и уволен уже в сентябре. Это гигантский камень, брошенный в Польский футбольный союз — в кабинетах верили, что смогут найти иностранца, который вдохнет в сборную жизнь и сделает ее более прогрессивной, но утонули в ссорах и потеряли собственную идентичность.

Экстракляса не способна генерировать новые имена — из последних мы слышали разве о Мареке Папшуне, построившем симпатичный "Ракув". Даже Михал Пробеж, которого сейчас призвали спасать "кадру", не дает стопроцентной уверенности в своей компетенции — в распоряжении коуча несколько местных кубков, но их меньше, чем у Михневича.

Похоже, пока Польша в замкнутом круге — вряд ли у ее руля вскоре появится "легионер", ведь предыдущие кейсы особо не помогли. Положиться на своих? Проблема та же.

Сантуш стал жертвой обстоятельств, но также виноват

Перейдем от системных ошибок к конкретным. Фернанду не находился в контексте, не ознакомился с деталями, поэтому игроки, и так охваченные своими амбициями, отказались за него биться.

Управляя Португалией, Сантуш привык, что рядом есть Криштиану Роналду — человек, который возьмет на себя часть обязанностей и, как магнит, привлечет львиную порцию критики. Именно так происходит, когда ты не слишком контролируешь ситуацию, банально миришься с обстоятельствами и мало вмешиваешься в ход событий. Когда же Фернанду попробовал вариант с Гонсало Рамушем на ЧМ-2022, то оказался в ловушке — команда больше занималась ссорами с пятикратным обладателем "Золотого мяча", чем непосредственно футболом.

Приняв новый вызов, Фернанду не изменил себе и быстро выделил того, кто должен был стать очередным щитом — очевидно, что такие функции были доверены Роберту Левандовскому. И эта роковая ошибка, подорвавшая авторитет тренера, указала на его необразованность и нежелание углубляться во внутреннюю кухню. Почему?

Прошел почти год с момента катарского Мундиаля, а Польша все еще живет его отголоском. И эхо это негативное — стоило сборной выйти из группы на Францию, когда начались разговоры о бонусных выплатах и их перераспределении. Левандовский настоял на том, чтобы больше денег получила стартовая одиннадцатка, чем расколол партнеров на группки — некоторые вообще перестали воспринимать капитана.

Об этом рассказал Лукаш Скорупский — голкипер оказался как раз тем, кому должно было достаться меньше: “Мы выходим из группы и вместо того, чтобы радоваться, все вдруг начали спорить о премии. Настолько, что потом не общались с определенными игроками. А ведь накануне все пели”.

Это и подтвердили источники, приближенные к Михневичу: “Речь шла о Роберте Левандовском. Он хотел разделить бонус таким образом, чтобы больше денег получили игроки стартового состава”.

Сам Скорупский в интервью подчеркнул, что "футболисты – не бедные", но дал понять – "сегрегация", предложенная Робертом, полностью разрушила атмосферу. С опущенными руками, оскорблениями, неготовностью подстраховать и отработать за другого – так гарантируется результат?

Польские СМИ искренне жалели Сантуша — он стал растерянным и не знал, как поступить. На этот счет точно высказался Артур Вихнярек, бывший нападающий “красно-белых”, а сейчас эксперт: “В команде нет атмосферы. Случай с бонусами стал бомбой замедленного действия, и она сработала. В трудные моменты нужна команда, где каждый следует за каждым едва не в огонь. Сегодня подобного мы не видим. Я бы не обращал внимания на Сантуша. Результаты на поле зависят не от него, а от игры команды. Но ему, как тренеру, раньше не приходилось проходить через такие кризисы. Он не мог знать о бонусном скандале и всех последствиях. Впрочем, сейчас аргументов в его пользу нет. Принимая во внимание все проблемы, нам нужен тренер из наших структур, кто знает все отношения в нашем футболе. Именно таков – Марек Папшун”.

Вихнярек дал комментарий в начале сентября, через несколько дней Польский футбольный союз положился на Пробежа. Увидим, чем завершится кризис — есть все шансы на его урегулирование, ведь Роберт Левандовский травмировался на неопределенный срок в матче с "Порту", и не будет тяготить над головой Михала. Парадоксально, но "Кадра" может выбраться со дна без своей главной звезды.