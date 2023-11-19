Нагельсманн - об игре Хавертца на позиции левого защитника: У него получилось очень хорошо

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал игру атакующего полузащитника Кая Хавертца на позиции левого защитника в матче против Турции.

“Я не вижу в этом риска для него, а очень большую возможность сыграть ключевую роль на Евро. Кай сказал, что хотел это сделать, хотел попробовать – впервые в незнакомой позиции, у него получилось очень хорошо”, - сказал Нагельсманн.

Хавертц провел все 90 минут на позиции левого защитника. В начале матча он записал в свой актив гол, но немцы все равно проиграли со счетом 2:3.

Для Кая это взятие ворот в сборной Германии было первым с июня. В последний раз он забивал еще в ворота Украины.