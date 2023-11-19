ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагельсманн - об игре Хавертца на позиции левого защитника: У него получилось очень хорошо
Конкурент для Зинченка?
Фото: Getty Images, автор – неизвестен
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал игру атакующего полузащитника Кая Хавертца на позиции левого защитника в матче против Турции.
“Я не вижу в этом риска для него, а очень большую возможность сыграть ключевую роль на Евро.
Кай сказал, что хотел это сделать, хотел попробовать – впервые в незнакомой позиции, у него получилось очень хорошо”, - сказал Нагельсманн.
Хавертц провел все 90 минут на позиции левого защитника. В начале матча он записал в свой актив гол, но немцы все равно проиграли со счетом 2:3.
Для Кая это взятие ворот в сборной Германии было первым с июня. В последний раз он забивал еще в ворота Украины.
Популярное сейчас
- Нива Бузовая и Агробизнес гарантируют место в топ-5, Чернигов уже не последний. Результаты и таблица Первой лиги
- Футбол на Скале: бойкот от Испании, сборная семейного типа и один стадион на все команды
- Тренер для Миная, разбитые надежды Петракова, провал Украины U19. Главные новости за 18 ноября
- Служба Безопасности Израиля сбила подозрительный дрон во время матча своей сборной в Косово
- Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО