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Чехия – Молдова. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Последний шанс для Молдовы сенсационно завоевать поездку на Евро
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках последнего тура группового этапа отбора на Чемпионат Европы Чехия у себя дома будет принимать Молдову. Хозяевам поля хватит и ничьей, чтобы гарантировать себе путевку на Евро, Молдове же нужна только победа. Ожидается эмоциональный матч, который решит судьбу обеих сборных.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 20 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 6.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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