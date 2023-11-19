Чехия – Молдова. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

В рамках последнего тура группового этапа отбора на Чемпионат Европы Чехия у себя дома будет принимать Молдову. Хозяевам поля хватит и ничьей, чтобы гарантировать себе путевку на Евро, Молдове же нужна только победа. Ожидается эмоциональный матч, который решит судьбу обеих сборных.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 20 ноября.

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