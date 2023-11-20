Известны сборные, которые будут в первой корзине при жеребьевке Евро-2024

В воскресенье уверенные победы в своих группах одержали Португалия, Бельгия и Испания. Именно эти команды, а также Франция и Германия, будут сеяны при жребии Евро-2024. На последнюю позицию претендуют Англия и Дания, но соперник Украины в группе уже тоже на 99.9% имеет сеяный статус, так имеет огромное превосходство в разнице мячей.

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Германия попала в первую корзину как организатор турнира, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, и, вероятно, Англия – как победители групп с лучшими показателями. Остальные пять победителей групп и лучшая вторая команда будут во второй корзине.

Предварительно корзины при жеребьевке Евро-2024, которая состоится второго декабря, выглядят следующим образом (жирным и курсивом выделены сборные, которые гарантировали себе участие на Евро и место в определенной корзине, курсивом – сборные, которые уже на Евро, но не знают своего точного положения при жеребьевке). Три победителя плей-офф попадут в четвертую корзину.

Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия

Корзина 2: Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия

Корзина 3: Шотландия, Словакия, Нидерланды, Сербия, Хорватия, Италия

Корзина 4: Словения, Чехия, Швейцария