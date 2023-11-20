Отбор на ЧЕ-2024. Северная Македония - Англия 1:1. Инертность лидеров

Отбор на ЧЕ-2024, группа C, десятый тур

20 ноября 2023 года. Скопье, "Национальная арена Тодор Проески"

Арбитр: Ф.Глова (Словакия)

Северная Македония - Англия 1:1

Голы: Барди 41 - Атанасов 59 (аг)



Англия (4-2-3-1): Пикфорд - Льюис, Гуэхи, Магуайр, Уокер - Райс, Александер-Арнольд (Филлипс) - Грилиш (Рашфорд), Фоден, Сака (Палмер) - Уоткинс (Кейн)

Северная Македония (3-5-2): Димитриевски - Муслиу, Серафимов, Манев - Алиоски, Алими (Костадинов), Атанасов (Элези), Барди, Димоски (Ашковски) - Эльмас, Миовски (Ристовски)

Предупреждения: Эльмас, Льюис, Александр-Арнольд

Сборная Англии уже давно оформила выход на Евро, да еще и с первого места, поэтому в последних двух матчах Гарет Саутгейт имел возможность проверить ближайший резерв сборной.

Из-за травм отсутствуют Бен Чилвелл и Люк Шоу, после последнего матча лагерь сборной покинул и Триппьер, поэтому слева в защите англичан выходит восемнадцатилетний дебютант Рико Льюис. В центре полузащиты выходят Александ-Арнольд в паре с Дикланом Райсом. Дал отдохнуть наставник англичан своему лидеру и капитану - Гарри Кейну. Нападающего "Баварии" заменил Уоткинс.

Со стартовых минут на поле вышли только четыре игрока, которые играли в основе с Мальтой: Пикфорд, Магуайр, Александр-Арнольд и Фоден.

Англичане играли спокойно в первом тайме, традиционно много владели мячом, на тридцатую минуту процент владения мячом у англичан доходил до показателя 82 процента. При этом, хоть македонцы и стояли всей командой на собственной половине поля, оборонялись они очень агрессивно и шли в активный выбор, это создавало серьезные трудности для гостей.

Опасных моментов у ворот Димитриевского было очень мало, англичане могли выходить вперед, но Райс с дальнего удара попал в стойку, впервые в створ ворот гости пробили лишь под окончание первого тайма.

Такая глухая защита, заставляла гостей подключать к атаке почти весь состав, чтобы подобрать ключи к воротам соперника. Это создавало свои риски, англичане оголяли свободные зоны в собственной обороне, чем и воспользовался соперник, выбежав в контратаку в конце первого тайма.

Миовски забегал в штрафную, откликаясь на передачу партнера, а молодой дебютант Рико Льюис в прыжке за мячом задел лицо соперника рукой, арбитр после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый удар в пользу хозяев.

Пенальти взялся пробивать Энис Барди, удар с отметки Пикфорд отбил, но сделал это прямо на Эниса, который, со второй попытки, выводит македонцев вперед.

Со стартом второго тайма англичане бросились отыгрываться, Грилишу удалось замкнуть прострел Сака с фланга, но гол отменили из-за офсайда у Джека, гостям откровенно не везло в сегодняшнем матче.

Но все беды англичан закончились с выходом на поле Гарри Кейна, капитан появился на поле на 58 минуте, и уже через минуту он помог англичанам сравнять счет, после навеса с углового Гарри в борьбе с Атанасовым бил по воротам соперников, а мяч от македонца влетел в сетку ворот Дмитриевского.

Англичане сравняли счет, но дальше действовали довольно инертно, Саутгейт, несмотря на события на поле, довольно долго не проводил ротацию, выпустив следующих, после Кейна, игроков только на 84 минуте, македонцы же, казалось, были довольны таким ходом матча, тай сил на активные действия, как в первом тайме, им уже не хватало, поэтому в конце концов ничья, которая удовлетворила похоже всех соперников.