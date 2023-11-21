Уэльс - Турция. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

Сборная Турции на выезде будет играть против Уэльса. Турки уже обеспечили себе выход в финальную стадию Евро-2024. Валлийцы находятся на третьем месте, отставание от второго места составляет 2 очка. "Драконам" чтобы выйти на Евро, нужно обязательно побеждать Турцию и надеяться на провал хорватов с армянами в параллельном поединке.

Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 21-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 3.

Отбор к Евро-2024, группа D

Уэльс - Турция

Начало - в 21:45

Трансляция - MEGOGO Футбол 3