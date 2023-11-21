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Уэльс - Турция. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Уэльс - Турция: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Турции на выезде будет играть против Уэльса. Турки уже обеспечили себе выход в финальную стадию Евро-2024. Валлийцы находятся на третьем месте, отставание от второго места составляет 2 очка. "Драконам" чтобы выйти на Евро, нужно обязательно побеждать Турцию и надеяться на провал хорватов с армянами в параллельном поединке.
Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 21-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 3.
Отбор к Евро-2024, группа D
Уэльс - Турция
Начало - в 21:45
Трансляция - MEGOGO Футбол 3
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