ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евро-2024: Италия попала в четвертую корзину посева после завершения отбора
Полный список корзин предстоящего чемпионата Европы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa
В последнем дне группового раунда отбора на Евро-2024 велась не только борьба между Хорватией и Уэльсом за последнюю путевку на предстоящее первенство, но и за более выгодное положение при жеребьевке самого турнира.
Свой окончательный вид первая корзина приобрела еще вчера. Во вторую корзину благодаря сегодняшним результатам смогли попасть Турция, Румыния, Дания и Албания.
Сборной Италии аукнулась ее неспособность победить в последнем туре. В результате, действующий чемпион Европы будет в четвертой корзине, где может оказаться вместе с Украиной, если наша сборная победит в плей-офф.
Жеребьевка групп будет иметь следующее распределение:
Корзина 1:
- Германия
- Португалия
- Франция
- Испания
- Бельгия
- Англия
Корзина 2:
- Дания
- Венгрия
- Австрия
- Албания
- Турция
- Румыния
Корзина 3:
- Нидерланды
- Шотландия
- Словения
- Словакия
- Чехия
- Хорватия
Корзина 4:
- Италия
- Швейцария
- Сербия
+три победителя плей-офф
Популярное сейчас
- Двадцать один из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- Один и тот же арбитр ВАР не поставил пенальти для сборной Украины в двух решающих матчах
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
- Гарантировано. Украина сыграет в плей-офф квалификации Евро-2024 в случае не победы над Италией. Возможны два пути
- Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО