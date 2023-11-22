Евро-2024: Италия попала в четвертую корзину посева после завершения отбора

В последнем дне группового раунда отбора на Евро-2024 велась не только борьба между Хорватией и Уэльсом за последнюю путевку на предстоящее первенство, но и за более выгодное положение при жеребьевке самого турнира.

Свой окончательный вид первая корзина приобрела еще вчера. Во вторую корзину благодаря сегодняшним результатам смогли попасть Турция, Румыния, Дания и Албания.

Сборной Италии аукнулась ее неспособность победить в последнем туре. В результате, действующий чемпион Европы будет в четвертой корзине, где может оказаться вместе с Украиной, если наша сборная победит в плей-офф.

Жеребьевка групп будет иметь следующее распределение:

Корзина 1:

Германия

Португалия

Франция

Испания

Бельгия

Англия

Корзина 2:

Дания

Венгрия

Австрия

Албания

Турция

Румыния

Корзина 3:

Нидерланды

Шотландия

Словения

Словакия

Чехия

Хорватия

Корзина 4:

Италия

Швейцария

Сербия

+три победителя плей-офф