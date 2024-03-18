Босния и Герцеговина изменила планы подготовки к Украине из-за ссоры с одним из клубов

Сборная Боснии и Герцеговины ныне тренируется не в тренировочном комплексе ФК "Сараево" в Бутмире, как планировалось, а на центральном стадионе "Грбавица" в самой столице страны. Так сообщает портал Reprezentacija.ba. Согласно новым планам, "драконы" должны тренироваться на "Грбавице" в понедельник и вторник, а в среду — на "Билином Поле" в Зенице, где и пройдёт матч плей-офф за выход на Евро-2024 против Украины в четверг.

Как сообщает портал, всего за несколько дней до начала подготовки сборной к матчу плей-офф против Украины планы изменились. По его информации, это решение было принято не по спортивным причинам или рабочим целям главного тренера Саво Милошевича, а из-за нынешнего конфликта между Федерацией Футбола страны и клубом ФК "Сараево". Конфликт произошел после того, как несколько дней назад игроки ФК "Сараево" по приказу руководства клуба и тренерского штаба покинули поле и остановили матч Кубка страны из-за недовольства судейством.

Предполагается, что Федерация больше не будет сотрудничать и с другими компаниями, имеющими связи с владельцем ФК "Сараево" Исмиром Мирвичем, например, с охранным агентством.

Как поясняет портал, на практике смена места тренировок будет означать несколько более длительную поездку, чем поездка от отеля в Илидже, где остановилась сборная, до тренировочного комплекса в Бутмире.

"Вновь в Боснии и Герцеговине некоторые другие интересы будут поставлены выше интересов сборной", - комментирует портал.

Босния и Герцеговина примет Украину в Зенице в четверг. Начало матча - в 21:45.