Украина – здесь. Шесть претендентов на три места. Вся сетка плей-офф отбора к Евро-2024

Состоялись все полуфинальные матчи плей-офф отбора к Евро-2024. На путях А, В и С, сформированных по Лиге наций, осталось по две команды, претендующие на места в финальной части Евро-2024.

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Еще вакантны три места, тогда как претендентов осталось шесть. Будут сыграны еще три матча, победители которых станут участниками чемпионата Европы. Шансы сохраняет и Украина.

Путь А

Уэльс - Польша (26.03);

Путь В

Украина - Исландия (26.03);

Путь С

Грузия - Греция (26.03).

Напомним, что свой формально домашний матч сборная Украины сыграет в польском Вроцлаве.