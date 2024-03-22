Тренер сборной Уэльса о предстоящей игре с Польшей: Нам все равно, кто приедет к нам

В полуфинале плей-офф отбора к Евро-2024 сборная Уэльса переиграла Финляндию со счетом 4:1. На послематчевой пресс-конференции тренера победителей Роба Пейджа спросили об ожиданиях предстоящей игры с поляками:

"Нам безразлично, кто к нам придет. Мы будем упорно бороться и покажем, на что способны. Мы проанализировали Польшу и Эстонию. Мы уже изучили Польшу. Это будет тяжелое испытание, но что еще нужно для мотивации? Ребята будут готовы во вторник. У нас более молодой состав, более подготовленный, игроки, которые регулярно играют. Мы вернемся на газон в воскресенье с игровым планом и будем готовы во вторник."

Добавим, что матч между Уэльсом и Польшей состоится 26 марта в Кардифе. Начало встречи в 21:45.